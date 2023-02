Le terrain nouvellement rénové offrira plus d’opportunités à des milliers de jeunes rwandais d’apprendre et de jouer au basket.

Le nouveau court s’appuie sur les précédents programmes de développement des jeunes de NBA Afrique au Rwanda, notamment les camps et les cliniques Jr. NBA qui intègrent des séminaires de compétences de vie axés sur la santé et le bien-être, le développement du leadership, le travail d’équipe et la communication, et servira de centre pour les programmes Jr. NBA en cours et futurs à Kigali.

NBA Africa est une entité autonome créée en mai 2021 qui gère les activités de la NBA en Afrique, notamment la Basketball Africa League (BAL) et les entités de la ligue au Caire, en Égypte, à Dakar, au Sénégal, et à Lagos, au Nigeria.

