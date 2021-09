Les championnats du monde de cyclisme sur route 2025 auront lieu au Rwanda, une première en Afrique, a annoncé la fédération rwandaise de cyclisme.

Ce qui sera la première fois que l’Afrique accueillera cet événement mondial. Deux candidatures, le Rwanda (Kigali) et le Maroc (Tanger), étaient en lice pour ces premiers championnats du monde de cyclisme organisés en Afrique.Le tournoi attirera plus de 5000 cyclistes et plus de 20 000 délégués du monde entier.

