Orange et la Coopération Allemande ont inauguré le 10 février en Sierra Leone, le 14ème « Orange Digital Center » (ODC), un écosystème entièrement dédié au développement des compétences numériques et à l’innovation.

Après la Tunisie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Egypte, la Jordanie, Madagascar, le Maroc, le Libéria, le Botswana et la Guinée, c’est en Sierra Leone, que le 14ème Orange Digital Center d’Afrique et du Moyen-Orient est inauguré.

Fonctionnant en réseau, les Orange Digital Centers permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour renforcer l’employabilité des jeunes, encourager l’entrepreneuriat innovant et promouvoir le tissu numérique local.

