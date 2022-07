La Kenyane Sheilah Birgen est une référence dans l’écosystème tech panafricain. De IHub à la KTN Global Alliance Africa, elle œuvre depuis plus de dix ans pour l’éclosion de l’écosystème numérique africain dont elle est une des figures majeures.

La Kenyane Sheilah Birgen est la nouvelle de responsable national de KTN Global Alliance Africa, un projet cofinancé par le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni et Innovate UK. Le projet vise à promouvoir la réduction de la pauvreté par le partage des connaissances, la croissance inclusive, la promotion de la création d’emplois et les opportunités de soutenir les innovations qui peuvent avoir un impact évolutif.

A la fois entrepreneure, consultante, coach, Sheilah Birgen évolue depuis plus de dix ans dans l’écosystème tech africain dont elle est figure majeure. Spécialiste de l’innovation et de la stratégie, elle a aidé de nombreuses entreprises africaines à s’agrandir et à se développer, des startups notamment qu’elle a notamment incubées dans mLab, qu’elle dirigera et qui deviendra une référence dans le domaine en Afrique.

Titulaire d’un MBA en Global Business et Sustainability-Impact Entrepreneurship et d’une maîtrise en gestion, Sheilah Birgen a très trop compris l’intérêt du numérique pour le continent, à savoir un accélérateur de développement. A condition d’adopter les politiques publiques en faveur de l’éclosion de l’écosystème tech panafricain. Son leitmotiv. « Les choses ne progressent pas assez vite dans le pays, sur le continent… Mais avec les TIC, c’est le contraire, tout va tellement vite ! »

