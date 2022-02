Le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwuni A. Adesina, en visite au Sénégal (26-29 janvier), a procédé à la signature de deux conventions de financement avec le gouvernement du Sénégal, représenté par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.

Les conventions portent d’une part, sur un prêt concessionnel de plus de 71,5 milliards CFA destiné au financement du Programme d’appui à l’accélération industrielle, à la compétitivité et à l’emploi. Il vise à répondre aux grands enjeux liés au développement industriel, à l’emploi et au secteur privé au Sénégal ; et d’autre part, à un prêt de 161,62 millions d’euros pour la mise en œuvre de la phase 1 du Programme de désenclavement des zones agricoles et minières du Nord du pays.

