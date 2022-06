Des décideurs politiques et des représentants de petites et moyennes entreprises (PME) de plus de 20 pays du Commonwealth se sont réunis à Nairobi, alors que le commerce entre les États membres poursuit sa trajectoire ascendante.

Le deuxième Sommet du commerce intra-Commonwealth pour les PME (ICSA) offre aux entreprises une plate-forme pour présenter leurs produits et services et établir des contacts avec des dirigeants des secteurs privé et public afin de nouer de nouvelles relations commerciales et de positionner leurs entreprises comme des partenaires crédibles.

Accueilli par le ministère kenyan de l’industrie, du commerce et des coopératives, le sommet réunit des décideurs de haut niveau des ministères du commerce et de l’industrie de l’ensemble du Commonwealth afin d’échanger des informations sur leurs projets visant à promouvoir le commerce international, à renforcer les PME et à les relier à l’économie mondiale.

Peter Munya, secrétaire ministériel, a remercié le Commonwealth d’avoir facilité ce rassemblement de haut niveau au Kenya.

Dans un discours-programme prononcé lors du sommet, la secrétaire générale Patricia Scotland a déclaré : « Nos dernières données montrent que le commerce de marchandises seul a augmenté d’environ 40 milliards de dollars en 2017.

« »Aujourd’hui, le commerce intra-Commonwealth représente près de 20 % du commerce global total du Commonwealth. Et il existe un immense potentiel pour que le commerce au sein du Commonwealth augmente encore davantage »

Parmi les points les plus urgents à l’ordre du jour du sommet figurent la facilitation de l’accès des PME au financement et l’amélioration de l’accès au marché numérique.

Le secrétaire général a ajouté : « L’accès au financement du commerce figure en bonne place parmi les contraintes auxquelles sont confrontées les PME, en particulier celles des petits États.

« Plusieurs pays membres du Commonwealth, tant développés qu’en développement, sont des pionniers et des innovateurs dans l’espace numérique. En matière de fintech, certains de nos membres d’Afrique subsaharienne sont déjà des leaders mondiaux. Étant à Nairobi, je rends hommage au système M-Pesa du Kenya, qui a mené le phénomène de l’argent mobile au point de devenir une référence mondiale ».

« L’entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre aux membres africains du Commonwealth une occasion prometteuse de développer leurs échanges et leurs investissement »

Le sommet facilitera également les rencontres entre acheteurs et vendeurs pour discuter du commerce et des coentreprises dans sept secteurs qui ont été identifiés par l’ICSA pour la promotion du commerce et des investissements. Il s’agit du textile et de l’habillement, des pierres précieuses et des bijoux, du cuir et des produits en cuir, des produits agroalimentaires, de l’industrie légère, de l’emballage, des technologies de l’information et de la communication, de la santé et des équipements médicaux.

La secrétaire générale a déclaré que le sommet se tenait à un moment opportun avec l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui, selon elle, offre aux membres africains du Commonwealth une occasion prometteuse de développer leurs échanges et leurs investissements.

Les PME sont à l’origine de plus de 80 % des emplois en Afrique et de 50 % de son PIB.

