Le 18 janvier 2023 à Abidjan, Africa50, la plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures, a annoncé son entrée dans le capital de Scanning Systems, une société basée à Abidjan et spécialisée dans la conception, le financement et la mise en œuvre de postes-frontières communs (PFC) à guichet unique en Afrique.

Avec cet investissement, Scanning Systems va assurer une gestion efficace des frontières grâce à des installations et des outils modernes, et faciliter le transit et augmenter le trafic aux frontières de l’Afrique. Cela devrait permettre de réduire considérablement le temps de transit, de renforcer la sécurité et d’augmenter la collecte des recettes fiscales et douanières pour les économies nationales et locales.

