La subvention de 2,3 millions d’euros accordée aux hôpitaux de l’Aga Khan en Afrique de l’Est permettra d’améliorer l’accès aux services de soins de santé par le renforcement de l’approvisionnement en oxygène et la prestation gratuite de soins de qualité aux patients dans le besoin.

La subvention bénéficiera à l’hôpital universitaire Aga Khan de Nairobi et aux hôpitaux Aga Khan de Mombasa, Kisumu et Dar Es Salaam, ainsi qu’à 94 centres médicaux et de proximité des services de santé Aga Khan au Kenya et en Tanzanie.

