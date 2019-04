Santé La Couverture sanitaire universelle au centre du 2eme forum de l’OMS (Praia)

En marge du 2ème Forum de l’OMS sur la santé en Afrique, l’Institution a exhorté les États africains à s’engager en faveur de la mise en place de la couverture sanitaire universelle. Selon l’OMS, chaque année les maladies et les épidémies coûtent à l’Afrique 2 400 milliards de dollars. Une perte qui pourrait être limité par la couverture sanitaire universelle.

Par Bilkiss Mentari

« Ce n’est pas par hasard que nous avons demandé que ce Forum se tienne à Praia », a déclaré le Dr Matshida Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, à l’occasion de l’ouverture, le 26 mars, du 2ème Forum de l’OMS sur la santé en Afrique, à Praia (Cap Vert). « Nous sommes venus nous inspirer et tirer des leçons des progrès remarquables que Cabo Verde a réalisés sur le plan de l’amélioration de la santé de ses citoyens. Le chemin vers la couverture sanitaire universelle exigera non seulement que nous revenions aux principes de base des soins de santé primaires – en travaillant main dans la main avec les communautés – mais aussi que nous optimisions les innovations et les développements technologiques rapides d’aujourd’hui pour offrir une meilleure santé à tous. » « Nous sommes honorés que notre pays soit l’hôte d’un débat aussi important avec des spécialistes renommés sur une question aussi importante, aura pour sa part déclaré Jorge Carlos de Almeida Fonseca, Président du Cabo Verde. C’est essentiel pour la vie et le bien-être de tous. »

40 % de la population Cap-Verdienne est couverte par une sécurité sociale

Ainsi, pendant trois jours, personnalités influentes du monde politique, universitaire, de la société civile, des partenaires du développement et du secteur privé échangeront autour de la question :

« Couverture sanitaire universelle et sécurité sanitaire en Afrique : telle est notre vision ». En prenant, entre autres, exemple sur l’expérience Cap-Verdienne où 40 % de la population est couverte par une sécurité sociale. « Depuis les premières années de notre indépendance, l’OMS a été un partenaire stratégique pour le développement de la santé au Cabo Verde en fournissant une assistance technique et des financements » a souligné le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale du Cabo Verde, S.E. Dr Arlindo Nascimento do Rosário. Désormais, décidé à réduire la mortalité maternelle et infantile le Cap-Vert vise « un taux inférieur à 13 décès pour 1000 naissances » selon le ministre.

Pour sa part, l’OMS s’est engagée à promouvoir la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire dans toute l’Afrique et à faire en sorte que tous les individus et toutes les communautés reçoivent les soins de santé de qualité dont ils ont besoin, sans subir des difficultés sur le plan financier. Cet engagement vient en appui aux Objectifs de développement durable dont l’échéance est fixée à 2030. Composés de 17 cibles, ces objectifs ont pour finalité de parvenir à une couverture universelle en matière de santé d’ici à 2030.

« Il faut que les couvertures santé soient généralisées dans le monde entier, et en particulier en Afrique. »

Pour rappel, le premier Forum africain de l’OMS sur la santé, qui s’est tenu à Kigali en juin 2017, a débouché sur un Appel à l’action, et des progrès significatifs ont été accomplis dans la réalisation de ses objectifs. De nouvelles initiatives et des partenariats multipartites ont été mis en place, des mécanismes bien rodés ont été revigorés et les pays continuent de bénéficier d’un appui pour renforcer leurs systèmes de santé et se préparer aux épidémies et aux urgences sanitaires.

Pour sa deuxième édition, l’OMS a fait part d’« une recommandation. » « Il faut que les couvertures santé soient généralisées dans le monde entier, et en particulier en Afrique. » Évoquant notamment un argument financier. « Les pertes liées au manque de productivité dû aux épidémies et aux maladies en Afrique s’élèvent en effet à 2 400 milliards de dollars par an. Une somme très élevée qui pourrait pourtant être réduite en suivant les recommandations de l’OMS sur les couvertures santé. »

A ce jour, seul 3 trois pays d’Afrique subsaharienne assurent une couverture santé à l’ensemble de leurs citoyens. Selon l’OMS, la conséquence, se sont 14 millions d’Africains qui basculent dans la pauvreté chaque année à cause des dépenses de santé toujours plus élevées…