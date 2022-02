L’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a nommé la Marocaine Sanae Lahlou comme nouvelle représentante du pays auprès de l’organisation. Sanae Lahlou s’était déjà distinguée en devenant l’un des 112 jeunes leaders mondiaux en 2021, selon le Forum économique mondial (WEF). Portrait.

L’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a nommé la Marocaine Sanae Lahlou comme nouvelle représentante du pays auprès de l’organisation. En tant que nouvelle représentante du Maroc à l’ONUDI, Sanae Lahlou est chargée de veiller à ce que les politiques du pays soient conformes aux principes de l’industrie inclusive de l’organisation.

Sanae Lahlou s’était déjà distinguée en devenant l’un des 112 jeunes leaders mondiaux en 2021, selon le Forum économique mondial (WEF). Une nomination venant récompensée un parcours de plus de dix ans à travers l’Afrique au sein des secteurs public et privé.

De Reuters à l’AMDIE en passant par BMCE…

Sanae Lahlou a débuté sa carrière en 2003 en occupant un poste subalterne au sein de l’agence de presse internationale Reuters. Elle a travaillé en tant que conseillère pour la Fondation pour l’éducation et l’environnement du groupe bancaire marocain BMCE entre 2004 et 2005; elle passera également dix ans à l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ou elle occupe le poste de Directrice des marchés internationaux. Elle y a développé une réelle expertise en conduite du développement international, de pilotage de stratégies market intelligence, de coordination de programmes de business development sectoriel, d’insertion dans les chaines de valeur mondiales ainsi que d’internationalisation des entreprises à travers la promotion de l’export et des investissements dans 80 pays, dont plus de 40 en Afrique. Avant d’intégrer l’AMDIE, Sanae Lahlou occupait le poste de Conseillère Maghreb Proche et Moyen-Orient et Afrique Francophone à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

En 2019, elle devient directrice des opérations africaines du cabinet de conseil mondial Mazar avec pour mission de consolider et de renforcer l’offre « Conseil & Business Development Afrique » du Cabinet au profit des entreprises marocaines et internationales ayant des ambitions sur le Continent.

Le prix « Leadership Excellence Economic Development and Global Impact »

Sanae Lahlou a été nommée «Young Global Leader» du World Economic Forum 2021. Auparavant, elle a été classée parmi les 30 « French African Young Leader 2019 » par la Fondation French Africa Young Leader, programme mondial de leadership co-initié par la France et plusieurs pays africains pour favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de leaders africains conscients des enjeux et des défis du développement socioéconomique du continent.

Elle a également eu le prix « Leadership Excellence Economic Development and Global Impact », prix décerné par le « Pan African Leadership and Entrepreneurship Development Center » sous le patronage du Gouvernement d’Abu Dhabi. Sanae est aussi membre du comité exécutif du « Women in Business Network », réseau panafricain de femmes d’affaires africaines actives dans plusieurs pays du continent.

Diplômée de Sciences Po Paris et de l’Université Al Akhawayn, elle obtient un MBA en Commerce International à Paris et consolide son parcours par un Master à l’ISCAE sur « Le Coaching des entreprises marocaines au service du management Interculturel Africain », une nouvelle marque de son engagement dans le développement du continent Africain.

En collaboration avec l’ONUDI, Lahlou supervisera la mise en œuvre des efforts de l’organisation pour réduire la pauvreté tout en promouvant une mondialisation inclusive et la durabilité environnementale. L’organisation a récemment salué l’adoption par le Maroc d’un plan d’industrialisation accélérée pour alimenter un développement économique inclusif et créer des emplois indispensables.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe