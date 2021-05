Africa Finance Corporation a annoncé la nomination de l’egyptien Sameh Shenouda en tant que nouveau directeur exécutif et directeur des investissements. L’Ex- PDG de Zarou apporte plus de 27 ans d’expérience dans les investissements et la collecte de fonds sur les marchés de capitaux internationaux, avec un accent sur le développement des infrastructures… Portrait.

D’origine égyptienne, Sameh Shenouda était jusqu’à présent le PDG de Zarou, un développeur, propriétaire et opérateur de projets d’infrastructure en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud, détenu à 100 % par le Blackstone Group.

Sameh Shenouda apporte plus de 27 ans d’expérience dans les investissements et la collecte de fonds sur les marchés de capitaux internationaux, avec un accent sur le développement des infrastructures, la mise en place de nouvelles plateformes et le soutien aux équipes de direction. Il possède une connaissance approfondie des marchés africains et a travaillé dans les secteurs prioritaires d’AFC, notamment l’électricité, le transport et la logistique, les industries lourdes et les ressources naturelles.

Il a entre autres été responsable des infrastructures chez CDC Group Plc, l’institution britannique de financement du développement. Sameh Shenouda a créé l’activité de prise de participation directe dans les infrastructures de CDC qui, sous sa direction, a investi plus d’un milliard de dollars US en Afrique et en Asie du Sud.

« Je suis impatient de travailler avec l’équipe talentueuse et toutes les parties prenantes pour assurer un développement durable pour le continent »

« J’ai toujours admiré l’AFC pour son innovation, son mandat unique, ses plans de croissance ambitieux et sa vision pour conduire des solutions d’infrastructure pour le continent africain, a déclaré Sameh Shenouda. Je suis impatient de travailler avec l’équipe talentueuse et toutes les parties prenantes pour assurer un développement durable pour le continent et des rendements compétitifs pour les actionnaires, et de poursuivre l’héritage de mon prédécesseur, Oliver Andrews, en construisant le prochain chapitre de l’AFC et en conduisant de nouvelles frontières pour la croissance. »

« Sameh rejoint l’AFC à un moment charnière…»

« Sameh rejoint l’AFC à un moment charnière, alors que nous mettons à l’échelle nos aspirations à un impact accéléré sur le développement du continent, ainsi que la reconfiguration de notre approche d’investissement pour relever les défis du premier ralentissement économique de l’Afrique en 25 ans », a commenté Samaila Zubairu, présidente et directrice générale de l’AFC. « Sameh apporte des connaissances approfondies et une pensée innovante aux secteurs clés dans lesquels nous opérons en tant que financier très performant dans le domaine des infrastructures en Afrique. »

Ce message est également disponible en : Anglais