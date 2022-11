L’international Sénégalais Sadio Mané, sera bien à la Coupe du monde au Qatar, malgré des blessures. Véritable icône du football africain, il s’est retrouvé sur le podium du Ballon d’Or 2022 et a reçu le prix “Socrates” pour ses actions humanitaires menées dans son village natal, au Sénégal.

Par M.A.

C’est un grand soulagement pour les Sénégalais et les supporters des Lions de la Téranga. Sadio Mané, le capitaine de l’équipe, sera bien à la Coupe du monde du 21 novembre au 18 décembre, même s’il manquera les premiers matchs suite à une récente blessure. Aux côtés du Maroc, de la Tunisie, du Ghana et du Cameroun , les Sénégalais représenteront l’Afrique au Qatar. Mais c’est Sadio Mané qui sera regardé de près. Véritable artisan de la victoire de son équipe à la CAN en février 2022, lauréat de la cérémonie des CAF Awards pour le footballeur africain de l’année, il ne cesse de briller et de séduire dans le football international.

Surtout, depuis le sacre de George Weah, Ballon d’or en 1995, Sadio Mané est le premier joueur africain à monter sur le podium de la plus prestigieuse récompense réservée aux footballeurs du monde entier. Juste derrière le Franco-Algérien Karim Benzema, il a été récompensé par le prix “Socrates” le 17 octobre, non seulement pour sa saison exceptionnelle, mais surtout pour son investissement personnel dans des projets sociétaux et caritatifs au Sénégal. « Je suis vraiment très content d’être là. Parfois je suis un peu timide mais je suis content de faire ce que je peux faire pour toutes ces personnes chez moi pour que leurs vies soient meilleures » a-t-il confié sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris, arborant une tenue traditionnelle.

“Bien des années plus tard, en 2018, il est revenu dans son village. Cette fois avec avec un chèque de 234 000 euros, pour le financement de la construction d’un lycée”

Le footballeur sénégalais est né le 10 avril 1992 dans le village de Bambali, près de Sédhiou, dans un milieu rural. Très vite, il se passionne pour le ballon rond, mais son père, imam, veut l’en dissuader. A force de persuasion, et après une fugue, il arrive à obtenir le soutien des siens, et lance sa carrière internationale. Bien des années plus tard, en 2018, il est revenu dans son village. Cette fois avec avec un chèque de 234 000 euros, pour le financement de la construction d’un lycée. Il a notamment encouragé l’égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Il a également financé l’hôpital du village et fait un don au Comité national sénégalais pour la lutte contre la pandémie de Covid-19.

A quelques jours de la Coupe du monde, les Africains se préparent à une grande fête. Le Sénégal sera face aux Pays-Bas le 21 novembre, avant de défier le pays hôte, le Qatar, le 25 novembre. Du haut de ses 30 ans, Sadio Mané est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal. Et l’un des meilleurs du monde. Mais son altruisme en fait un joueur à part, avec des valeurs universelles qui dépassent les frontières du football.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe