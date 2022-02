Commerce, technologie, agrobusiness… Le Rwanda a été en partenariat avec les EAU dans divers domaines. Actuellement, les EAU sont le premier partenaire commercial du Rwanda avec près de 900 millions de dollars d’échanges totaux d’ici 2020, les EAU représentent près de 20% du commerce global du Rwanda en 2020.

« Les Émirats arabes unis (EAU) sont devenus un partenaire précieux dans le voyage économique du pays, le commerce entre les deux pays ayant été multiplié par dix entre 2010 et 2020, et par près de trois entre 2018 et 2020 », a déclaré le Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, lors du Forum des affaires du Rwanda, qui s’est tenu dans le cadre des activités marquant la Journée nationale du Rwanda à l’Expo 2020 de Dubaï.

900 millions de dollars de commerce total d’ici 2020

Actuellement, les EAU sont le premier partenaire commercial du Rwanda avec près de 900 millions de dollars de commerce total à partir de 2020, les EAU représentaient près de 20% du commerce du Rwanda au niveau mondial en 2020.

Alors que les relations diplomatiques entre la République du Rwanda et les Émirats arabes unis ont été établies en 1995, les deux pays ont été en partenariat dans diverses choses, y compris l’exportation de produits horticoles dans l’hypermarché Carrefour en janvier 2021.

« Nous savons que les EAU sont assez avancés dans le domaine géospatial et nous aimerions apprendre des EAU »

Le Rwanda souhaite également bénéficier de la coopération des EAU pour utiliser des données géospatiales dans ses projets de développement dans des secteurs clés.

« Nous savons que les EAU sont assez avancés dans ce domaine et nous aimerions apprendre des EAU, a déclaré Paula Ingabire, ministre rwandaise des TIC et de l’innovation. Le point de départ est le renforcement des capacités. Vous pouvez avoir accès à différents ensembles de données géospatiales, et vous avez la capacité et l’aptitude à les exploiter, à les analyser et à les traduire d’une manière qui crée de la valeur pour nous. Nous avons aussi l’ambition, évidemment, de nous associer à des pays comme les Émirats arabes unis pour construire et pouvoir lancer notre propre satellite. Il s’agit peut-être d’une ambition à moyen ou long terme, même si nous pensons déjà aux fruits les plus faciles à cueillir, à savoir le développement de compétences analytiques et la manière d’exploiter au mieux ces données géospatiales.

Éducation, agroalimentaire, commerce électronique

L’éducation est un autre domaine potentiel de coopération, a ajouté le ministre. Le développement du capital humain, le commerce et les investissements, l’agrobusiness et le commerce électronique, ainsi que la technologie et l’innovation, sont des domaines potentiels.

« Nous travaillons à la création de partenariats autour de l’intelligence artificielle (IA). Les EAU et le Rwanda accueillent tous deux les centres du Forum économique mondial pour la 4e révolution industrielle. Les Émirats arabes unis s’emploient à mettre en place les politiques et le paysage commercial appropriés pour favoriser les innovations en matière d’IA », a-t-elle souligné.

Un autre domaine de coopération potentiel est la cybersécurité, et l’accent est mis sur la formation – fournir les compétences nécessaires et former des spécialistes dans ce secteur…

