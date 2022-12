Le Rwanda a annoncé la mise en place du Fonds national pour le développement des compétences au Rwanda (NFSD). Une initiative qui s’inscrit dans le cadre d’une ambitieuse stratégie de renforcement des capacités locales, à travers deux volets, la formation et le financement. Le secteur privé est invité à contribution.

Par Bilkiss Mentari

Engagé dans un ambitieux programme de développement, le Rwanda aspire à devenir une économie à revenu intermédiaire d’ici à 2035 et à rejoindre les pays à revenu élevé à l’horizon 2050, avec des effets déjà tangibles, mais ralentis tout de même par l’impact de la crise du Covid-19. Si la croissance est de retour reste à doter le pays des ressources humaines en mesure de porter les ambitions nationales.

“Une étude pour établir un vaste état des lieux des besoins”

D’où les efforts menés par le gouvernement depuis un certain nombre d’années, l’intégration du numérique dans l’enseignement, l’attraction d’établissement d’enseignement supérieur internationaux dont l’université américaine Carnegie Mellon installée au coeur de Kigali Innovation City. Mais avant d’aller plus loin, le gouvernement à entrepris de réaliser un vaste état des lieux des besoins en la matière. Ainsi, une étude visant à développer une analyse complète du paysage de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) au Rwanda a été lancée le 21 novembre dernier par le ministère de l’Éducation (MINEDUC) avec le soutien de l’Union européenne (UE). De même, le Fonds national pour le développement des compétences au Rwanda (NFSD), doit être mis en place, destiné à recueillir les meilleurs pratiques en matière de financement de l’EFTP.

« Nous voulons que le secteur privé joue un rôle non seulement financier mais aussi dans la formation”

« Nous avons réalisé, dans de nombreux pays, que pour pouvoir gérer l’EFTP avec succès, il fallait des fonds suffisants. De nombreux pays l’ont fait et nous voulons voir si nous pouvons également le faire ici. Le gouvernement a déjà investi dans l’ EFTP, mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi nous devons réfléchir à d’autres moyens de le soutenir, a indiqué Claudette Irere, ministre d’État chargée des TIC et de l’EFTP, qui invite également le secteur privé local à contribution. « Nous voulons que le secteur privé joue un rôle non seulement financier mais aussi dans la formation que nous dispensons, afin qu’il puisse répondre à certains des défis auxquels il est confronté ». A ce titre le NFSD se veut une plateforme pour l’engagement des parties prenantes dans la mobilisation des ressources financières et pour s’assurer une utilisation efficace pour le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée pour conduire la transformation économique nationale.

Conformément à la Stratégie nationale de transformation (NST1), l’EFTP devrait répondre aux demandes en constante évolution du marché du travail, par le développement de nouveaux programmes de formation, les applications de nouvelles technologies de formation et en offrant aux employés des opportunités de s’engager dans un développement professionnel continu et l’apprentissage tout au long de la vie.

“Les recommandations qui émaneront de l’étude devraient jouer un rôle fondamental dans la réalisation de la stratégie Vision 2050”

Une initiative qui a obtenu le soutien de la coopération européenne. « Comme tout domaine de politique publique, les systèmes d’EFTP et leurs performances sont façonnés dans une large mesure par le financement, souligne Michela Tomasera, responsable de la coopération de l’Union européenne au Rwanda. Nous pensons que cette mission, qui montre l’engagement de l’UE à soutenir le développement des compétences et l’emploi des jeunes au Rwanda, fournira des recommandations pratiques sur le financement de l’EFTP, de manière approche ouverte et participative ».

En attendant, les recommandations qui émaneront de l’étude devraient jouer un rôle fondamental dans la réalisation de la stratégie Vision 2050.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe