Le 19 mai 2022, l’Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Rwanda signeront un accord de financement d’une valeur de 8 millions d’euros pour élargir les opportunités socio-économiques des jeunes.

Ce soutien permettra au gouvernement rwandais, par le biais du ministère de la Jeunesse et de la Culture, d’exploiter l’innovation et la créativité pour les entreprises dirigées par des jeunes. Avec ce projet de 4 ans, l’Union européenne apporte un soutien supplémentaire au PNUD pour accélérer la mise en œuvre de l’agenda du PNUD pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes au Rwanda et sur le continent.

Ce programme unique accompagnera les petites et moyennes entreprises (PME) dirigées par des jeunes, de la phase d’idéation à la pré-incubation, l’incubation et la post-incubation, et leur fournira des services, notamment en les mettant en relation avec des financeurs et des mentors potentiels. Les partenariats qui seront lancés créeront et renforceront les synergies avec le programme YouthConnekt et exploiteront les complémentarités avec l’écosystème national des jeunes PME et des start-up, notamment avec les centres d’incubation et les initiatives nationales de développement des entreprises. En outre, un système de suivi solide sera mis en place pour s’assurer que les résultats transformateurs attendus sont atteints.