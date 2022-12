Le Qatar et le Rwanda ont signé un protocole d’accord (MoU) pour la coopération en matière de défense entre les deux pays.

Le mémorandum vise à établir un cadre de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, en plus d’améliorer et de renforcer les relations d’amitié et de solidarité existantes entre les deux pays.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe