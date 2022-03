Le Rwanda a signé et lancé un nouveau partenariat pour le climat et le développement et un accord de financement d’une valeur de 56 millions d’euros pour soutenir la croissance verte du Rwanda et la résilience climatique pour un développement durable dans la ville de Kigali et dans d’autres parties du pays.

Ce fonds intervient alors que le Rwanda lutte contre les effets du changement climatique qui se sont amplifiés au cours des dernières années. Plus de 300 personnes ont été tuées par des inondations depuis 2019.

