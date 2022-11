Le Rwanda a remplacé le français par l’anglais comme langue d’enseignement il y a une dizaine d’années, mais le français pourrait connaître un renouveau, grâce à une volonté délibérée du gouvernement et de la Francophonie pour faire revivre la langue au pays des Milles collines.

Par Ange Iliza, à Kigali

Le français était la langue européenne la plus parlée dans cette ancienne colonie belge jusqu’à ce qu’il commence à perdre du terrain au profit de l’anglais à la suite du génocide rwandais de 1994, où l’anglais a rapidement pris le dessus.

En 1996, la constitution a intronisé l’anglais comme langue officielle ; en 2007, le Rwanda a rejoint la Communauté d’Afrique de l’Est ; en 2008, l’anglais est devenu le moyen d’enseignement à tous les niveaux scolaires ; et en 2009, le Rwanda est devenu membre du Commonwealth.

En 2018, le français était parlé par 724 000 des 12,5 millions d’habitants du Rwanda – soit environ six pour cent de la population, selon l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Dans le secteur de l’éducation, le changement de langues a été tout sauf cohérent. Le changement a été considéré comme un pari linguistique à grande échelle par certains et comme une transition soigneusement élaborée par d’autres. L’enseignement du français dans les écoles publiques est donc devenu facultatif… et rare.

Quatorze ans après le changement, le français est peut-être sur la voie du renouveau au pays des Milles collines. Depuis 2021, le Rwanda et la France s’efforcent de recoller leurs relations après un quart de siècle de tensions diplomatiques entre les deux pays en raison du rôle de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda. Depuis, le président français Emmanuel Macron s’est rendu à Kigali et le président rwandais Paul Kagame s’est déplacé à Paris à de multiples reprises.

C’est dans ce contexte de rapprochement que le gouvernement rwandais, soutenu par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)_ dirigé par la rwandaise Louise Mushikiwabo_, a multiplié les initiatives afin de réintroduire le français dans les écoles.

« Je pense que le français devrait être réintroduit et bénéficier d’une priorité égale dans les écoles »

Le Rwanda a jusqu’à présent reçu deux contingents de professeurs de français provenant de plusieurs pays africains francophones afin de faciliter la réintégration de la langue française dans les écoles. L’arrivée la plus récente a eu lieu en avril de cette année. Les 70 professeurs de français vont, pendant une période de deux ans (un an, renouvelable), à la fois enseigner le français aux élèves et former leurs collègues enseignants dans les écoles publiques.

La volonté politique et les efforts pour réintroduire le français dans les écoles publiques ont été particulièrement bien accueillis par les parents et les francophones qui pensent que le système éducatif répondra aux exigences du marché du travail actuel s’il enseigne à la fois en anglais et en français.

L’un d’entre eux est François Mutijima, père de deux enfants à Kigali. Lui-même francophone, Mutijima préférait emmener ses enfants dans des écoles privées francophones car il estimait que la qualité de l’enseignement était meilleure en français puisqu’ils maîtrisaient mieux le français que l’anglais.

« J’ai emmené mes enfants dans des écoles francophones parce que je pense que le passage à l’anglais a été trop soudain pour que les écoles soient suffisamment équipées et préparées. À ce jour, on trouve encore des enfants qui ne parlent ni le français ni l’anglais couramment. Je pense que le français devrait être réintroduit et bénéficier d’une priorité égale dans les écoles », a déclaré Mutijima.

Les écoles francophones accueillent un nombre croissant d’élèves

A l’Ecole Francophone Antoine de Saint Exupéry située à Kigali, l’une des plus anciennes écoles privées du Rwanda, le nombre d’élèves accueillis par l’école est passé de 400 à 600 au cours des deux dernières années. Les demandes d’inscription reçues représentent plus du double de ce nombre.

La plupart des écoliers ne sont pas de nationalité rwandaise. L’administration de l’école a déclaré à ANA qu’il y a de plus en plus de parents francophones et de Rwandais qui préfèrent le français comme langue d’enseignement dans les écoles.

Étant donné que le Rwanda n’a pas d’écoles publiques francophones, toutes les écoles francophones sont privées et pour la plupart hors de portée de la classe ouvrière. Par exemple, les frais de scolarité à l’École francophone Antoine de Saint Exupéry peuvent atteindre 900 000 rwandais par trimestre (810 €), contre moins de 80 € dans les écoles publiques. Un prix excessivement élevé alors que le revenu mensuel moyen des Rwandais est de 27 €.

Depuis que l’enseignement rwandais est passé à l’anglais, les écoles francophones ont dû faire appel à des enseignants étrangers. L’Ecole Francophone Antoine de Saint Exupéry fait venir des enseignants de France et d’autres pays africains francophones.

« Oui, c’est cher, mais dispenser un enseignement de qualité dans un pays anglophone en français coûte cher. Il est prometteur de voir comment le Rwanda réintègre le français », a déclaré l’un des administrateurs de l’école. Cela deviendra probablement une réalité à mesure que le Rwanda s’approvisionnera en professeurs de français à l’étranger.

« Nous voulons augmenter l’échange de compétences en français. Nous voulons que la jeune génération soit capable de parler toutes les langues officielles : l’anglais, le français, le kiswahili et le kinyarwanda », a déclaré le ministre d’État chargé de l’enseignement primaire et secondaire, Gaspard Twagirayezu.

A l’approche du 18ème sommet de la Francophonie qui se tenait les 19 et 20 novembre à Djerba, en Tunisie, la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a annoncé son intention de « lancer un appel aux chefs de gouvernement pour qu’ils veillent au maintien de la langue française dans leurs organismes internationaux et dans l’enseignement au niveau national » en particulier.

Pour cette dernière, « c’est au niveau institutionnel que nous devons redoubler d’efforts ».

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe