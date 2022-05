Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a approuvé deux prêts d’un montant de 180 millions de dollars pour cofinancer un grand projet énergétique qui permettra d’étendre l’accès à l’électricité aux zones rurales et de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Rwanda.

Cette décision fait suite à l’approbation, le 26 mai 2021, de 84,2 millions de dollars sur les ressources du Fonds africain de développement (FAD), le guichet concessionnel du Groupe de la Banque, pour le même projet.

Le financement du projet de renforcement du réseau de transport et de connectivité du dernier kilomètre comprend 140 millions de dollars provenant du guichet souverain de la Banque africaine de développement et un cofinancement de 40 millions de dollars provenant du Fonds pour la croissance en Afrique (AGTF), ainsi que des ressources du FAD.

Le projet comprendra la construction de plus de 1 000 km de lignes à moyenne tension et de 3 300 km de lignes à basse tension pour renforcer l’accès au dernier kilomètre. Il permettra également de construire 137 km de lignes à haute tension et six sous-stations nécessaires au renforcement du réseau. Le projet prévoit également l’installation ou la mise à niveau de plus de 1 200 transformateurs de distribution et des infrastructures connexes.