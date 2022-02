Temenos, l’éditeur de logiciels bancaires, annonce que la Bank of Kigali, la plus grande banque du Rwanda en termes d’actifs et de parts de marché, est passée en ligne sur Temenos. Le remplacement de son système bancaire central par la plateforme de Temenos pour la banque évolutive permet à la banque de se libérer des contraintes liées à son ancien système et d’accélérer sa transformation numérique.

