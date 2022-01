Africa50, la plateforme d’investissement panafricaine, le Rwanda Development Board (RDB) et le ministère rwandais des TIC et de l’innovation ont dévoilé le plan directeur urbain pour le développement du projet Kigali Innovation City (KIC). Un projet ambitieux destiné à faire du Rwanda un centre d’innovation panafricain et développer une économie de la connaissance.

Le plan directeur sert de schéma directeur pour le site de 61 hectares de la CCI, qui prévoit le développement et la construction d’un centre d’innovation intelligent et de classe mondiale à usage mixte, visant à développer des solutions de pointe pour aider à stimuler la croissance économique au Rwanda, dans la région et sur une base continentale.

Le KIC abrite déjà deux universités de classe mondiale – l’université Carnegie Mellon en Afrique et l’université Africa Leadership. Une troisième université, le Centre d’ingénierie biomédicale et de santé électronique de l’Université du Rwanda, est en cours de construction. Le reste du projet comprendra d’autres universités, des espaces de bureaux de catégorie A, des installations de recherche et de développement et des incubateurs de jeunes entreprises, ainsi que des installations de soutien pour le commerce de détail, l’hôtellerie et l’hébergement.

Lors de la conception du KIC, une attention particulière a été accordée à l’exploitation de l’infrastructure physique pour favoriser l’écosystème connecté et collaboratif envisagé par le KIC et le gouvernement du Rwanda. Le plan directeur intègre des solutions intelligentes pour la gestion des installations et incorpore des principes écologiques dans les modes de transport et la conception, la construction et la gestion des bâtiments. Il prévoit également des espaces verts et ouverts adéquats pour favoriser la collaboration et l’échange d’idées au sein de l’écosystème.

KIC est une initiative phare du gouvernement rwandais qui vise à créer plus de 50 000 emplois pendant la durée du projet, à générer 150 millions de dollars d’exportations de TIC et à attirer plus de 300 millions de dollars d’investissements directs étrangers.

Le plan directeur urbain sera mis en œuvre par phases, conformément aux objectifs du projet et aux prévisions de la demande. La mise en œuvre du plan directeur commencera par la construction des infrastructures horizontales, telles que les routes, les systèmes de drainage, l’éclairage public, les allées, etc. ainsi que d’un premier bâtiment à usage mixte et d’un centre d’accueil en 2022. Cela permettra de catalyser d’autres investissements dans le projet.

« »Le programme de transformation sociale et économique du Rwanda nécessite des investissements audacieux dans l’innovation et la technologie »

Paula Ingabire, ministre des TIC et de l’innovation du Rwanda, qui était représentée par Yves Iradukunda, secrétaire permanent des TIC et de l’innovation, a déclaré : « Le programme de transformation sociale et économique du Rwanda nécessite des investissements audacieux dans l’innovation et la technologie. KIC fournit à la fois l’infrastructure physique et l’écosystème alors que nous positionnons le Rwanda pour devenir un centre d’innovation panafricain et pour développer notre économie de la connaissance. »

L’événement a également été marqué par la signature de la convention d’actionnaires entre Africa50 et Rwanda Development Board, qui définit les principes du partenariat pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation du projet KIC.

Clare Akamanzi, PDG de RDB, qui a signé l’accord au nom du gouvernement, a ajouté : « Nous sommes heureux de l’étroit partenariat entre Africa50 et le gouvernement rwandais qui nous a permis d’accélérer le développement du projet et de finaliser les activités de pré-développement nécessaires pour attirer d’autres acteurs du secteur privé pour co-développer et cofinancer ce projet stratégique avec le gouvernement et Africa50. »

« Africa50 continuera à déployer son expertise en matière de développement et de financement de projets pour mobiliser des fonds du secteur privé et structurer le financement du projet »

Alain Ebobissé, PDG d’Africa50, a souligné : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle étape importante qui souligne la capacité d’Africa50 à travailler en étroite collaboration avec ses pays actionnaires pour développer des projets prêts à être investis. Nous sommes fiers de développer cet important projet aux côtés du gouvernement du Rwanda. Africa50 continuera à déployer son expertise en matière de développement et de financement de projets pour mobiliser des fonds du secteur privé et structurer le financement du projet. KIC résonne avec notre stratégie de financement d’actifs d’infrastructure qui contribuent à créer des emplois significatifs et de la valeur ajoutée, à stimuler les opportunités économiques pour les générations actuelles et futures, en mettant l’accent sur la préservation des ressources naturelles, tout en générant également des rendements attractifs pour les investisseurs. »

