« Le Rwanda a fait des progrès remarquables en matière de lutte contre la mortalité infantile, juvénile et maternelle, qui lui ont permis d’atteindre ou dépasser la plupart de ses objectifs dans ce domaine, souligne l’Institution. Toutefois, le taux de retards de croissance reste obstinément élevé, à environ 38 % (2015), et ce phénomène touche près de 50 % des enfants les plus pauvres. » Aussi, en 2017, le gouvernement a résolument affiché sa volonté politique de réduire de manière drastique les retards de croissance, conscient qu’ils freinaient le développement cognitif des enfants, le niveau d’éducation et les revenus à l’âge adulte, et qu’ils privaient l’économie d’un capital humain essentiel pour atteindre le statut d’économie à revenu intermédiaire.

Selon des études menées en 2018, 24 % des enfants de moins de deux ans recevaient des soins de santé adéquats, 34 % d’entre eux bénéficiaient d’une alimentation minimale acceptable, 37 % vivaient dans un environnement salubre, et 4 % seulement bénéficiaient de ces trois conditions essentielles à leur développement, ce qui a mis en évidence l’importance d’une approche multisectorielle.

Un enfant savoure un repas nutritif dans un centre de développement de la petite enfance du district de Muhanga. Photo : Miriam Schneidman

Démarche : cibler 13 districts fortement touchés

Pour soutenir l’ambition et l’engagement ferme du gouvernement rwandais, la Banque mondiale a conçu un programme comprenant trois projets (santé, protection sociale et agriculture) et prévoyant un ensemble d’interventions novatrices, tant du côté de l’offre que de la demande. La Banque mondiale a préparé un dossier d’investissement et s’est fondée sur des données mondiales pour cibler 13 districts fortement touchés par les retards de croissance ainsi que les enfants des quintiles de richesse les plus bas pendant la période critique des 1 000 premiers jours de vie.

Le SPRP a différents objectifs : sensibiliser les populations et changer les comportements face au retard de croissance (kugwingira) ; élargir la couverture et la qualité des interventions à fort impact en matière de santé et nutrition ; restructurer le programme phare de formation d’agents de santé communautaires ; soutenir le développement de la petite enfance au sein du foyer en assurant aux enfants pauvres une alimentation de base, une stimulation précoce et un environnement protecteur ; améliorer les mécanismes de responsabilisation au moyen de primes d’incitation et de subventions aux districts. Le projet était étayé par un solide processus itératif, comprenant des rapports de suivi réguliers sur les résultats et des mesures correctives si nécessaire, ainsi qu’une évaluation d’impact.

Mesure de la taille d’une fillette durant la Journée de promotion de la croissance, dans le district de Gerenke. Miriam Schneidman/Banque mondiale

Avec pour premier résultat, l’amélioration de la portée des interventions à fort impact et de l’adhésion de la population grâce au projet de protection sociale. En effet, la proportion d’enfants de 6 à 59 mois soumis à un suivi de la croissance est passée de 73 % en 2017 à 83 % en 2019, et le nombre d’enfants faisant l’objet d’un dépistage de la malnutrition au moyen de la mesure de la circonférence moyenne du bras a atteint plus de 3,2 millions. De même, le pourcentage de femmes enceintes qui se sont rendues à la première consultation prénatale au cours du premier trimestre de grossesse est passé de 42 % en 2017 à 51 % en 2019, et celui des femmes ayant bénéficié de quatre consultations prénatales ou plus au cours de leur dernière grossesse est passé de 36 % en 2017 à 41 % en 2019. Enfin, la part d’enfants de 6 à 23 mois ayant reçu des poudres de micronutriments (Ongera) a grimpé de 18 % en 2017 à 88 % en 2019.