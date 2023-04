Selon le World Justice Project (WJP) qui, chaque année, établit un classement des pays du monde suivant l’indice de l’état de droit, pour 2022, le Rwanda occupe la première place en Afrique et la 42ème place dans le monde pour l’indice de non-discrimination.

Par Bernard Bangda

En 2022, le WJP, une organisation internationale de la société civile qui s’efforce de faire progresser l’État de droit dans le monde, a attribué la note de 0,63 sur 1 au Rwanda, qui est ainsi le champion africain et 42ème mondial de la lutte contre la discrimination. Pour ce pays de l’Afrique de l’Est, cet indice est en amélioration par rapport aux 0,61 de 2019 et 0,62 de 2020 et 2021.

Pour y arriver, le Rwanda a obtenu de bons points sur les critères énumérés pour être un État de droit. Il s’agit notamment de la limitation des pouvoirs du gouvernement, de l’absence de corruption, de l’ordre et la sécurité, des droits fondamentaux, de l’ouverture du gouvernement, de l’application des règles, de la justice civile et de la justice pénale.

« La réussite du Rwanda est le fait de la bonne gouvernance et à la justice civile »

Le score obtenu par chaque pays s’appuie sur des questions qui évaluent, dans différents contextes, la manière dont les personnes sont traitées en fonction de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur orientation sexuelle, de leur statut socio-économique et de leur origine nationale. Selon Dr Felicien Usengumukiza, responsable de la recherche et des solutions locales au Rwanda Government Board (RGB), « notre réussite est attribuée à la bonne gouvernance et à la justice civile ».

Pour rappel, l’indice de l’État de droit du WJP mesure les expériences et les perceptions de l’État de droit. Pour l’obtenir, des enquêtes approfondies sont menées auprès de plus de 154 000 ménages et de 3 600 experts et praticiens du droit dans le monde entier. Ainsi, pour l’égalité des droits, le score moyen est actuellement de 0,57 sur 1, avec seulement six pays parmi les 140 pays et juridictions de l’indice 2022 ayant un score supérieur à 0,80. Avec des scores respectifs de 0,84, 0,82 et 0,82, la Finlande, l’Estonie et Singapour sont en tête de liste.

« Malgré les améliorations observées, la discrimination continue d’être répandue dans le monde entier »

Malgré les améliorations observées, le WJP indique que « la discrimination continue d’être répandue dans le monde entier ». Selon ses données, le phénomène est généralisé voire en augmentation. Ainsi, le rapport du WJP montre que « l’État de droit s’est affaibli dans plus de pays qu’il ne s’est amélioré en 2022, déclinant au niveau mondial pour la cinquième année consécutive ».

