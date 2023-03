C’est le sens de la création d’une nouvelle direction pour le continent. A sa tête, John Kelly, le nouveau président du constructeur anglais pour le Moyen-Orient, de la Turquie et de l’Afrique (META).

Par Bernard Bangda

Dans un communiqué publié sur son site web le mardi 14 mars 2023, Rolls-Royce Plc annonce la nomination de John Kelly comme président du META. Une consécration pour l’ancien stagiaire diplômé de la défense au groupe depuis 2001. Mais aussi une responsabilité dans la mise en œuvre de la stratégie de Rolls-Royce Plc en Afrique. Notamment dans les domaines de l’aérospatiale civile, des systèmes de puissance et de la défense. En renforçant le lobbying auprès des gouvernements et des patrons d’industrie. Six ans comme vice-président pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de l’aérospatiale civile sont un atout pour le promu.

Au moment où John Kelly prend service, la Rolls-Royce Civil Aerospace compte 150 employés sur le continent. Elle dessert plus de 20 compagnies aériennes africaines dans 15 pays avec plus de 50% de parts de marché dans la fourniture des moteurs des avions gros porteurs, certains installés sur plus de 80 appareils en service. John Kelly devra concrétiser les 30 commandes en instance. Il est également attendu de lui l’augmentation du portefeuille des compagnies aériennes que la société accompagne. Depuis 2017, elle déclare avoir « soutenu la création de trois nouvelles compagnies aériennes » et « livré plus de 30 nouveaux avions, avec des moteurs utilisés sur plus de 95 avions de ligne internes ».

« En Afrique, c’est le marché du long-courrier qui nous intéresse. Notamment celui des Airbus A330neo, des A350 et des Boeing 787 », Taieb Ben Sghaier

Pour Rolls-Royce Plc, ce n’est pas suffisant. Dans une interview à Jeune Afrique en 2019, Taieb Ben Sghaier, chargé d’affaires pour les ventes Moyen-Orient-Afrique indiquait que « c’est le marché du long-courrier qui nous intéresse ». Principalement visé, celui des Airbus A330neo, des A350 et des Boeing 787. « Sur les trois dernières années, nous en avons livré 10. Il y aura 1 000 appareils à livrer, sur le continent tous types confondus, dans les 20 prochaines années, avec une proportion de 700 monocouloirs et 300 gros porteurs », déclarait Taieb Ben Sghaier.

Rolls-Royce développe et fournit des solutions de puissance et de propulsion pour des applications de sécurité dans l’air, en mer et sur terre. L’entreprise emploie plus de 150 personnes en Afrique, avec une portée étendue dans toute la région.

Le tout dans un environnement concurrentiel. Mais aussi attractif parce que presque vierge. En effet, dans un article intitulé « Marché des moteurs d’avion au Moyen-Orient et en Afrique : croissance, tendances, impact du covid-19 et prévisions (2023-2028) », www.mordorintelligence.com révèle que « le marché des moteurs d’avions au MENA est consolidé avec quelques acteurs qui détiennent une part de marché majeure. Il s’agit de Safran SA, General Electric Company, Rolls Royce Holding PLC et Pratt & Whitney ».

« Dans la défense, Rolls-Royce Defence veut innover pour répondre aux exigences opérationnelles de protection, de sécurité et d’exploration »

L’entreprise n’est pas seulement présente dans l’aviation civile. En effet, Rolls-Royce Power Systems Africa fournit des solutions d’alimentation de haute qualité et un soutien complet du cycle de vie. Elle soutient les secteurs de la production d’énergie, de la marine, du rail et de l’industrie en Afrique. En apportant des solutions d’énergie vitales aux datacenters, aux entreprises minières, pétrolières et gazières, à la navigation, aux locomotives et à l’agriculture sur tout le continent.

Dans la défense, la spécialité de John Kelly, Rolls-Royce Defence entend innover avec des solutions de puissance et de propulsion afin de répondre aux exigences opérationnelles de protection, de sécurité et d’exploration. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec plusieurs gouvernements africains, au service de nombreuses forces de défense.

