Triomphe du Maroc à la Coupe du monde de football, sacre du Sénégal à la CAN, retour de l’Algérie sur la scène internationale, le processus de mise en place de la ZLECAF s’accélère et ravive la flamme du panafricanisme, les IDE reviennent même si la reprise économique post-Covid patine, le Royaume-Uni post-Brexit pose ses pions dans une Afrique plus que jamais au coeur de tous les intérêts et de toutes les convoitises… Marquée par un contexte mondial complexe, la crise post-Covid 19 et la guerre en Ukraine, 2022 n’aura pas été une année de tout repos. Et pourtant, elle aura vu la réussite de projets, d’entreprises, d’hommes et de femmes. Innovation et ambition auront été au RDV de cette année non sans surprises. La rédaction a réalisé une sélection pour une retrospective, panafricaine, de l’année 2022.

Par la rédaction

https://www.africanewsagency.fr/e-learning-comme-solution-a-une-education-inclusive/

https://www.africanewsagency.fr/phil-darwin-lhumour-africain-devient-un-business-qui-se-professionnalise/

https://www.africanewsagency.fr/cosmetique-aminata-thior-le-potentiel-du-marche-en-afrique-francophone-dici-2025-sera-de-9-milliards-deuros/

https://www.africanewsagency.fr/africa-investment-forum-2022-une-3e-edition-sur-fond-doptimisme-africain/

https://www.africanewsagency.fr/educteck-algerie-un-evenement-a-dimension-africaine/

https://www.africanewsagency.fr/elearning-il-y-a-700-000-developpeurs-en-afrique-il-en-faudrait-4-millions/

https://www.africanewsagency.fr/industrialisation-une-demarche-utopique/

https://www.africanewsagency.fr/ambition-africa-lafrique-fait-partie-des-trois-priorites-de-business-france/

https://www.africanewsagency.fr/pme-kampala-accueille-le-retour-dafrica-sme-champions-forum/

https://www.africanewsagency.fr/culture-aya-de-yopougon-un-success-story-made-in-africa/

https://www.africanewsagency.fr/climat-qui-va-financer-les-milliards-dont-lafrique-a-besoin/

https://www.africanewsagency.fr/agrf-2022-les-acteurs-de-lagriculture-sengagent-transformer-les-systemes-alimentaires-africains/

https://www.africanewsagency.fr/japon-nouvelle-donne-nouvelle-strategie/

https://www.africanewsagency.fr/interview-josephine-ndambuki-konza-technopolis-promouvoir-leconomie-de-la-connaissance-en-afrique-de-lest/

https://www.africanewsagency.fr/viola-a-llewellyn-imaginez-un-monde-ou-nos-innovations-seraient-si-efficaces-que-les-entreprises-deviendraient-de-classe-mondiale/

https://www.africanewsagency.fr/african-trade-report-2022-lafrique-a-un-bel-avenir/

https://www.africanewsagency.fr/transport-aerien-reprise-de-croissance-attendue-en-2023-apres-les-effets-de-la-covid-19/

https://www.africanewsagency.fr/etude-la-zlecaf-aura-un-effet-positif-sur-le-commerce-intra-africain-des-2022-23/

https://www.africanewsagency.fr/agriculture-limpact-du-digital-existe-mais-limite-par-des-elements-exogenes/

https://www.africanewsagency.fr/reportage-conference-mondiale-de-developpement-des-telecommunications-de-luit-cmdt-theme-connecter-les-non-connectes-pour-parvenir-au-developpement-durable/

https://www.africanewsagency.fr/tech-digital-africa-et-proparco-sallient-le-financement-des-entreprises-de-la-tech-made-in-africa/

https://www.africanewsagency.fr/vivatech-paris-lafrique-mise-a-lhonneur/

https://www.africanewsagency.fr/analyse-le-commonwealth-et-lafrique-une-nouvelle-page-secrit/

https://www.africanewsagency.fr/interview-omar-daair-le-commonwealth-devient-de-plus-en-plus-important-et-le-chogm-2022-va-le-demontrer/

https://www.africanewsagency.fr/women-in-tech-a-paris-les-africaines-nont-pas-besoin-daudace-mais-de-moyens/

https://www.africanewsagency.fr/elearning-africa-le-futur-de-leducation-repense-a-kigali/

https://www.africanewsagency.fr/jnda-2022-les-diasporas-africaines-reaffichent-leurs-ambitions-a-bordeaux/

https://www.africanewsagency.fr/fintech-les-attentes-des-africains-en-2022/

https://www.africanewsagency.fr/jnda-242526-mars-2022-rendez-vous-a-bordeaux-pour-une-afrique-fiere-et-debout-dans-sa-relation-avec-le-monde/

https://www.africanewsagency.fr/portrait-martin-oloo-fab-lab-winam-pour-creer-un-impact/

https://www.africanewsagency.fr/interview-onur-ozceri-la-turquie-un-partenaire-plus-pragmatique-plus-rapide/

https://www.africanewsagency.fr/rwanda-kic-un-centre-dinnovation-panafricain/

https://www.africanewsagency.fr/africa-tech-summit-connecter-les-startups-les-entreprises-et-les-investisseurs/

https://www.africanewsagency.fr/rwanda-les-cles-du-retour-de-la-croissance/

https://www.africanewsagency.fr/sommet-ue-afrique-the-make-or-break/

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe