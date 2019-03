Reportage-vidéo Éducation Les acteurs de l’innovation réunis à Paris pour WISE 2019

La plateforme qui invite à repenser nos modèles éducatifs à l’aune du monde d’aujourd’hui et de demain, WISE a fait escale à Paris, les 20 et 21 février. Deux jours de réflexion et d’échanges entre des acteurs publics, privés, associatifs du monde entier, autour de la même conviction : l’impératif de repenser nos modèles éducatifs afin de former les citoyens responsables de demain.

Interview Dounia Ben Mohamed, images et montage Mon Ross