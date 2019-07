Reportage vidéo Economie bleue Un plan durable initié à Tunis

Océans, lacs, rivières…L’Afrique regorge d’eau. Sur ses côtes, comme à l’intérieur de ses terres. Une source incommensurable de développement économique et social. A condition d’une gestion raisonnée de ces ressources. Un double enjeu qui était au cœur du Forum de l’économie bleue, ABEF 2019, dont la seconde édition se tenait les 25 et 26 juin derniers à Tunis. Et qui s’est achevé sur un engagement, des organisations internationales et panafricaines, en faveur d’un plan durable pour la valorisation de l’économie bleue sur le continent.

Reportage, images et montages Zaineb Benzarti, à Tunis