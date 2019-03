Reportage vidéo Afifi, une réussite 100% made in Morocco

Leader sur le marché des fours à gaz traditionnels, la marque Afifi s’est imposée, au fil de ses quarante années d’existence, comme l’incontournable des foyers marocains. 100% produits localement, les fours Afifi ont su résister à la concurrence internationale, en misant sur la Recherche & Développement, en diversifiant la gamme, en investissant également dans l’extension de son usine, sur un terrain de 3000 mètres d’ici 2020, pour monter en puissance en termes de production et de capacité de stockage, et répondre ainsi à une demande de plus en plus importante. Afifi, une aventure 100% marocaine. Reportage.

Reportage Dounia Ben Mohamed, images et montage David Rodrigues