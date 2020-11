La 5eédition des Rencontres Africa se tiendra les 24 et 25 novembre prochains à travers un format 100% virtuel, en simultanée dans plusieurs villes de France et d’Afrique en partenariat avec des acteurs locaux majeurs.

Les Rencontres Africa sont de retour. Pour la cinquième fois. La manifestation se tiendra, virtuellement, les 24 et 25 novembre, en simultanée dans plusieurs villes de France et d’Afrique (Casablanca, Cotonou, Dakar, Lomé, Lyon, Marseille, Paris, Tunis…) en partenariat avec des acteurs locaux majeurs !

« Plus que jamais, le moment historique que vivent les États, les entreprises et les citoyens, engage les dirigeants des PME et leurs partenaires, piliers du continent, dans la construction de valeur et la mise en action de la réinvention »

Une édition marquée, dans ce contexte de crise Covid-19, par le sceau de l’innovation. « Plus que jamais, le moment historique que vivent les États, les entreprises et les citoyens, engage les dirigeants des petites et moyennes entreprises et leurs partenaires, piliers du continent, dans la construction de valeur et la mise en action de la réinvention », juge Marc Hoffmeister, président de Classe Export et commissaire général des Rencontres Africa.

Initiées en 2016, sous le haut patronage du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l’Économie français, les Rencontres Africa se réinventent à l’occasion de leur 5eédition, pour accompagner et soutenir toujours davantage les entreprises sur leurs marchés africains, en partenariat avec les institutions locales et régionales et les partenaires, privés, publics, et médiatiques.

« Les Rencontres Africa se muent en une plateforme digitale dédiée aux dirigeants évoluant sur le continent et à leurs enjeux »

Par le déploiement et l’agrégation d’outils et d’événements physiques et digitaux dédiés et réguliers, les Rencontres Africa se muent en une plateforme digitale dédiée aux dirigeants évoluant sur le continent et à leurs enjeux.

Avec le Togo invité d’honneur, avec plus de 300 Togolais inscrits sur les 1000 participants français et africains, l’édition se tiendra donc en ligne avec une plateforme accessible jusqu’au 31 décembre avec la possibilité de prolonger l’accès pendant six mois et donc de réseaux un maximum.

« L’idée est de donner la possibilité, par les outils digitaux, de profiter de rendez-vous d’affaires, de prendre contact avec les exposants et de participer aux conférences. L’Afrique est une terre d’innovation, et le digital sera le ferment de son développement. »

En attendant, la prochaine édition, en présentielle cette fois, est programmée en mai 2021.

Pour en savoir plus et y participer :

https://rencontresafrica.org

Ce message est également disponible en : Anglais