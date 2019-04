Regard sur la place des femmes en Afrique : émergence d’une nouvelle génération de leaders féminins

Havas Horizons, l’offre de conseil dédiée aux nouveaux pays émergents du groupe Havas, publie, en partenariat avec Women in Africa, première plateforme internationale de développement économique et d’accompagnement des femmes africaines leaders, une nouvelle étude dédiée à la perception de l’évolution de la place des femmes en Afrique et à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders féminins.

Les répondants sont-ils optimistes quant à l’évolution de la place de la femme en Afrique ? Quelles sont les évolutions les plus marquantes ? Existent-ils des facteurs clés ou des freins à l’émergence d’une nouvelle génération de leaders féminins ? Y a-t-il des régions plus propices à cette émergence ?

« Un véritable optimisme quant à l’amélioration de la place des femmes en Afrique »

Une première phase d’enquête a été menée auprès d’un panel de 100 personnes, au fait des enjeux du continent et contribuant activement à son développement. Ceux-ci ont été interrogés entre janvier et février 2019*. Une seconde phase estvenue compléter les résultatsobtenus. Havas Horizons et Women in Africa ont donné la parole à des dirigeants de premier plan, qui ont livré leur perception et leur vision de l’évolution de la place des femmes en Afrique.

Dans cette édition spéciale, menée par Havas Horizons et Women in Africa, les répondants portent un regard lucide sur la situation actuelle de l’égalité femme-homme en Afrique, à peine plus d’un sur cinq la jugeant actuellement satisfaisante à l’échelle du continent. Mais ils affichent un véritable optimisme quant à l’amélioration de la place des femmes en Afrique, et soulignent l’émergence d’une nouvelle génération de leaders féminins.

« Pour 96% des sondés, l’émergence d’une nouvelle génération de leaders féminins à vocation à s’accélérer »

L’Afrique est aujourd’hui un continent d’accélération. 79% des répondants voient une amélioration de l’accession des femmes aux postes à responsabilités, symbole du leapfrog, déjà à l’œuvre dans le domaine économique, qui toucheégalement les sujets sociétaux. La société civile et les petites et moyennes entreprises sont les témoins de cette dynamique. 72% d’entre eux estiment ainsi que l’égalité femme-homme évolue positivement ces dernières années. Aussi, pour 96% des sondés, l’émergence d’une nouvelle génération de leaders féminins à vocation à s’accélérer. Les résultats del’étude sont une illustration forte de cette tendance, et confirment les transformations à l’œuvre sur tout le continent.

« L’Afrique est aujourd’hui le continent de l’entrepreneuriat au féminin »

L’Afrique est aujourd’hui le continent de l’entrepreneuriat au féminin. Les femmes africaines sont les premières créatrices d’entreprises au monde, selon une étude de Roland Berger – Women in Africa publiée en 2018. Le passage de cesentrepreneures de l’économie informelle, où elles évoluent majoritairement, à l’économie formelle, combiné aux nombreux facteurs de croissance sur lesquels s’appuie le continent, doit permettre de dynamiser ses marchés et d’accroitre son attractivité.

Le Top 3 des caractéristiques prêtées à cette nouvelle génération sont le dynamisme (78%), la compétence (74%) et la créativité (65%). Des qualités qui sont généralement attribuées aux entrepreneurs et innovateurs, symbole d’undynamisme générationnel plutôt que d’un marqueur de genre.

Un regard lucide sur l’égalité femme-homme sur le continent

L’état de l’égalité femme-homme est particulièrement préoccupant au niveau mondial. Sur le continent africain, cette situation d’inégalité pèse sur la croissance et sur le développement de nombreux pays. Toutefois, l’évolution positive de la situation ces dernières années est rendue possible par plusieurs facteurs endogènes. Ainsi, la prise en compte de ces problématiques par le législateur dans de nombreux pays a permis la mise en place de mesures incitatives, voirecoercitives, en faveur des femmes africaines qui accèdent peu à peu à des positions jusque- là réservées aux hommes. L’accès des femmes à des postes à responsabilités est ainsi aujourd’hui une réalité dans de nombreux pays. Une très large majorité des sondés, 79% d’entre eux, observe une véritable transformation en matière d’accès aux postes à responsabilités des femmes, et ce sur l’ensemble du continent, dans tous les secteurs, et à tous les niveaux.

1. Cité par 69% des experts interrogés, le milieu associatif apparait comme le plus accessible pour les femmes ;

2. Les PME recueillent 54% des réponses des interrogés ;

3. Les grands entreprises sont plébiscitées par 49% des répondants ;

4. Les partis politiques sont, quant à eux, en retrait avec 37%

Nous assistons aujourd’hui à l’émergence d’une nouvelle génération de femmes leaders pour 93% des répondants. Si depuis longtemps les femmes tiennent des pans entiers de l’économie, comme les secteurs de la distribution des marchandises alimentaires et de l’habillement, la tendance semble s’accélérer.

La promotion de ce nouveau leadership féminin est inégale en fonction des pays et des régions selon les répondants.

1. L’Afrique de l’Ouest arrive en tête de ce classement, plébiscité par 33% des interrogés ;

2. L’Afrique de l’Est constitue la deuxième région la plus propice à la promotion de femmes leaders avec 28% ;

3. L’Afrique Australe arrive en 3ème position avec 22% des suffrages ;

4. L’Afrique du Nord arrive en avant-dernière position avec 11% des voix ;

5. L’Afrique Centrale ferme la marche, citée par seulement 5% des sondés.

Des caractéristiques symbole d’un dynamisme générationnel

Ce nouveau leadership féminin s’appuie sur un certain nombre de caractéristiques qui s’attachent davantage à celles de leur génération que de leur genre. Les caractéristiques que les répondants prêtent au leadership féminin en Afrique recoupent celles que l’on attribue habituellement aux entrepreneurs, aux innovateurs.

Le Top 3 des caractéristiques plébiscitées par les répondants :

1. Le dynamisme arrive en 1ère position (78%) ;

2. La compétence se hisse à la 2nde place, cité par 74% des sondés ;

3. Enfin, la créativité arrive en 3ème position avec 65% des suffrages.

Le top 3 des facteurs clés à l’origine du succès de cette nouvelle génération La constitution de réseaux féminins est aujourd’hui l’un des leviers sur lequel cette nouvelle génération s’appuie. Parmi ces réseaux, certains sont le signed’une amélioration de l’accès à une meilleure formation, une meilleure éducation.

1. La capacité à s’appuyer sur un réseau est plébiscité par 73% des sondés ;

2. La capacité de résilience des femmes comptabilisent 73% des répondants

3. La formation et l’éducation sont des piliers du succès de ces leaders féminins (70%).

Cette génération de femmes leaders doit toutefois faire face à de nombreux obstacles et relever des défis importants. Les traditions culturelles, le comportement des hommes ainsi que le manque de confiance en elles des femmes, ne permet pas à cette nouvelle génération d’affirmer pleinement tout son potentiel.

Un soutien unanime et sans faille

Cette nouvelle génération de femmes leaders peut compter sur le soutien de toutes et de tous, et ainsi continuer à faire valoir leur droit. Les répondants sont unanimes, non seulement sur l’accélération attendue de l’émergence de cette nouvellegénération de femmes leaders, mais également sur leur volonté de l’accompagner et de la favoriser.

1. Pour 96% des répondants, cette émergence à vocation à s’accélérer, gage d’une profonde transformation et d’espoir pour toutes les générations à venir

2. 99% des sondés souhaitent participer davantage à l’émergence de cette nouvelle génération de femmes leaders.

A propos de :

Havas Paris est l’agence de communication globale du groupe Havas et figure parmi les trois premières agences en France. Elle déploie son savoir-faire sur 6 expertises clés (Influence, Brand Culture & Publicité, Retail & Commerce, Éditorial & Contenus, People et Transformation digitale, Consulting International), au profit de l’image et de la réputation des entreprises et des marques.

WOMEN IN AFRICA

Women in Africa (WIA), fondé par Aude de Thuin et présidée par Hafsat Abiola, est une plateforme internationale de développement économique et d’accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel. Par cette initiative, WIA souhaite révéler le potentiel de ces femmes et les connecter au niveau continental et international. Le 3ème sommet WIA Initiative aura lieu à Marrakech le 27-28 juin 2019 et sera placé sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI.

*100 personnes interrogées du 10 janvier au 15 février, 54% en Afrique et 46% hors Afrique, issus du panel Women in Africa et Havas Horizons.