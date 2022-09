En République Démocratique du Congo, Rawbank et le Fonds africain de garantie (AGF, African Guarantee Fund) ont, en marge de l’initiative « AFAWA Finance Series » dont la deuxième édition se déroule à Kinshasa, du 27 au 29 septembre 2022, conclu deux accords de garantie d’un montant total de 50 millions de dollars. Cet appui de l’AGF vise à accroître les capacités d’intervention de Rawbank en faveur des PME et des établissements de microfinance. Ces accords bénéficient du soutien de l’AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa), une initiative de la BAD pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique.



