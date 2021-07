Rwanda Finance Limited et Africa Legal, pour leur deuxième collaboration de recherche, publient un rapport qui met en lumière les réalités actuelles et les opportunités futures de déploiement de capitaux sur les marchés africains.

Le rapport, intitulé » Atteindre et faciliter l’investissement panafricain « , combine une analyse de données et des idées uniques provenant d’une enquête de recherche mondiale avec des entretiens et des commentaires de grandes voix du paysage de l’investissement africain.

« La plupart des investisseurs internationaux faisant appel à des entités non africaines pour soutenir le déploiement de leurs capitaux »

Cette recherche décrit les tendances de croissance dans le déploiement du capital panafricain, en explorant davantage les secteurs et les juridictions qui attirent le plus d’investissements, tout en présentant les facilitateurs, les conseillers et les structures qui soutiennent ce financement.

Malgré l’afflux d’importantes sommes d’argent par le biais des investissements directs étrangers (IDE), ce rapport montre que peu de ces fonds sont gérés ou facilités par des avocats, des comptables et des financiers africains, la plupart des investisseurs internationaux faisant appel à des entités non africaines pour soutenir le déploiement de leurs capitaux.

« Les institutions financières de développement devraient être la force motrice des flux de capitaux vers les marchés africains au cours des cinq prochaines années »

Le rapport démontre également l’importance croissante des institutions financières de développement (IFD), car, suite aux récents engagements du G8, ces organisations devraient être la force motrice des flux de capitaux vers les marchés africains au cours des cinq prochaines années. Le rapport est le deuxième d’une série de trois documents produits en collaboration entre le KIFC et Africa Legal, qui examine l’importance des centres financiers internationaux dans l’accélération du développement en Afrique.

Commentant cette collaboration, Hortense Mudenge, COO de Rwanda Finance Limited, a déclaré : « En nous lançant dans ce voyage de recherche, nous savions qu’il serait riche en enseignements et offrirait une perspective nouvelle sur l’Afrique. Dans cette deuxième édition de notre série de recherches, nous mettons en lumière les acteurs clés impliqués dans le déploiement des capitaux et révélons les obstacles et les solutions aux flux de capitaux panafricains. Grâce à notre partenaire de confiance Africa Legal, nos lecteurs vont se régaler. »

« Un aperçu des domaines dans lesquels les avocats, les financiers et les bailleurs de fonds doivent se positionner pour assurer la pertinence future et la réalisation des opportunité »

Scott Cowan, directeur général et cofondateur du groupe Africa Professional Services (qui comprend Africa Legal), ajoute : « Lorsque nous avons entamé cette collaboration à long terme avec Rwanda Finance Limited et le Centre financier international de Kigali, nous étions tous enthousiastes à l’idée de soutenir une véritable réussite africaine et de saisir une nouvelle occasion de mettre en valeur les compétences, l’excellence et la passion de notre communauté juridique panafricaine. Avec ce deuxième rapport, nous avons accès à des données encore plus robustes qui non seulement présentent le paysage actuel de l’investissement, mais fournissent également un aperçu des domaines dans lesquels les avocats, les financiers et les bailleurs de fonds doivent se positionner pour assurer la pertinence future et la réalisation des opportunités. »

Pour lire le rapport complet « Réaliser et faciliter l’investissement panafricain » – cliquez ici.

Pour lire le premier rapport de la série, « Une Afrique moderne. Une SFI moderne » – cliquez ici.

Ce message est également disponible en : Anglais