Le Secrétariat de la ZLECAF et le PNUD ont publié en novembre dernier un rapport sur l’avenir mettant en évidence les chaînes de valeur qui peuvent stimuler le Made in Africa.

Alors que le monde est confronté à la pandémie de COVID 19, la recherche de stratégies de relance est en cours – le commerce intra-africain étant censé aider les pays à repousser les vents contraires d’une récession induite par la pandémie. Lors d’un événement de haut niveau organisé dans le cadre de la Foire commerciale intra-africaine, le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et le PNUD ont exhorté les gouvernements et les entreprises africaines à adopter l’approche de la chaîne de valeur comme moyen de saisir les opportunités du marché unique africain.

Les principaux exportateurs africains, les dirigeants des principales institutions financières, les entreprises exportatrices appartenant à des femmes et à des jeunes se sont réunis lors d’un gala pour assister au lancement officiel du rapport sur l’avenir de la ZLECAF 2021 intitulé : « Which Value Chains for a Made in Africa Revolution ».

« Nous devons nous diversifier au-delà des pièges du cycle actuel des produits de base dans différentes industries à fort contenu technologique »

« L’Afrique doit ajouter de la valeur à ses minéraux et autres ressources naturelles. Nous devons nous diversifier dans d’autres produits de base qui sont disponibles sur le continent, afin de les exploiter pour stimuler la vague actuelle de révolutions technologiques et en tirer profit. Et nous devons nous diversifier au-delà des pièges du cycle actuel des produits de base dans différentes industries à fort contenu technologique. C’est clairement possible », a déclaré le secrétaire général du secrétariat de la ZLECAF, Wamkele Mene, qui défend le rapport sur l’avenir, avec Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire général des Nations unies et directeur du PNUD pour l’Afrique. « Je continuerai à placer la politique industrielle et les chaînes de valeur régionales en tête de l’ordre du jour, ainsi que les initiatives complémentaires pour la mobilisation des ressources et du capital humain par le biais de l’Académie ZLECAF, tout en veillant à ce que la ZLECAF soit à la hauteur du développement durable. »

Le rapport propose une analyse inédite de ce qui s’annonce comme des opportunités concrètes dans la ZLECAf. En appliquant une évaluation méthodologique des offres de tarifs et de services qui ont été échangées entre les États parties de la ZLECAF, il identifie 10 chaînes de valeur qui constituent certains des domaines dans lesquels des décisions d’investissement pourraient être prises – étant donné les contours émergents du marché africain unique. Les chaînes de valeur identifiées comprennent l’automobile, le cuir et les produits du cuir, le cacao, le soja, le textile et l’habillement, les produits pharmaceutiques, la fabrication de vaccins, les batteries au lithium-ion, les services financiers mobiles et les industries culturelles et créatives.

Abordant les opportunités inhérentes aux chaînes de valeur régionales, le Sous-Secrétaire général Ahunna Eziakonwa a souligné l’importance des décisions fondées sur des preuves pour accompagner la nouvelle voie de l’Afrique vers la transformation structurelle.

« Nous vivons une époque historique, car nous sommes témoins du changement de philosophie du développement en Afrique. Nous nous dirigeons vers une priorité plus forte du commerce intra-africain, de la valeur ajoutée et de l’industrialisation pour créer des emplois et de la prospérité à travers l’Afrique. Au PNUD, nous investissons dans des initiatives qui favorisent la transformation économique structurelle de l’Afrique et nous sommes convaincus que la Zone de libre-échange continentale africaine nous y conduira, plus rapidement », a-t-elle déclaré.

« La vision de l’Afrique est d’être intégrée, prospère, pacifique, souveraine et efficace sur le plan international. À cette fin, la ZLECAf est la ligne de front de l’intégration économique continentale dans le cadre de l’Agenda 2063 »

« Chacune des chaînes de valeur identifiées présente une opportunité de participation accrue des femmes et des jeunes. Le rapport que nous lançons nous a permis de mieux comprendre comment la ZLECA peut accélérer le développement durable en identifiant les chaînes de valeur qui peuvent être lancées pour accélérer le rôle du commerce comme moyen de mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 », a souligné Ahunna Eziakonwa.

Grâce à ce produit, les responsables gouvernementaux peuvent cibler les secteurs qui offrent des opportunités pour l’entrée de leur pays sur le marché de la ZLECAf, en créant des programmes ciblés de renforcement des capacités commerciales qui peuvent renforcer la préparation des exportateurs. Les entreprises sont également mieux placées pour prendre des décisions judicieuses quant à l’endroit où investir pour saisir les opportunités de la ZLECAf. Les domaines dans lesquels des améliorations supplémentaires doivent être apportées sont également signalés, afin de renforcer les chances d’une révolution « Made in Africa ».

« La vision de l’Afrique est d’être intégrée, prospère, pacifique, souveraine et efficace sur le plan international. À cette fin, la ZLECAf est la ligne de front de l’intégration économique continentale dans le cadre de l’Agenda 2063. Grâce à d’immenses possibilités, à des emplois décents et à un ensemble de règles communes, la ZLECAf améliore le niveau de vie, favorise la stabilité politique et macroéconomique et soutient les impératifs diplomatiques de l’Afrique à l’échelle mondiale », a déclaré Wamkele Mene. « Ce rapport dresse la carte des chaînes de valeur régionales concrètes disponibles dans le cadre de la ZLECAf, et j’appelle les parties prenantes à l’utiliser avidement. »

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe