Afreximbank, aux côtés de plusieurs partenaires stratégiques, a mené la première enquête sur le financement du commerce à l’échelle du continent, afin de mieux comprendre la situation de l’Afrique et l’impact du ralentissement de la pandémie sur le secteur bancaire.

Le financement du commerce est l’élément vital du commerce. Lors de la dernière crise financière en 2008/09, les lignes de crédit se sont taries pour de nombreux marchés émergents. La pandémie COVID-19 a indéniablement eu un impact économique mondial bien plus important. En avril 2020, le commerce mondial s’est contracté de 12,1 % en glissement mensuel.

Une toute première évaluation de l’impact potentiel de la pandémie COVID-19 sur les activités de financement du commerce des banques commerciales en Afrique



Que peuvent faire les banques et les gouvernements africains, de manière synchronisée, pour accélérer le commerce et la croissance dans la phase post-contrôle de la pandémie ?



Le rapport intitulé Survey of Impact of COVID-19 on African Trade Finance Report est le fruit d’une collaboration entre la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), le partenariat Making Finance Work for Africa (MFW4A), hébergé par la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UNECA). Le rapport offre une toute première évaluation de l’impact potentiel de la pandémie de COVID-19 sur les activités de financement du commerce des banques commerciales en Afrique.

