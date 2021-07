Google lance « Google for Small Business » pour les petites entreprises est destiné à aider les petites entreprises africaines à prendre et à développer leurs activités en ligne et à continuer à atteindre les clients pendant la pandémie de Covid-19. Ce site Web gratuit guidera les entreprises à chaque étape de leur parcours, de la création d’un profil d’entreprise sur Google à la création d’un site Web gratuit, en passant par des astuces et des conseils sur la manière d’atteindre et d’élargir leur clientèle. La plateforme permettra également aux propriétaires d’entreprises d’adapter leur approche, à leur rythme, de l’activité en ligne en fonction de leurs besoins spécifiques.

Ce message est également disponible en : Anglais