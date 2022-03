4 ans après le discours de Ouagadougou, au cours duquel le Président de la République Emmanuel Macron affirmait l’engagement de la France à accompagner la révolution de l’entrepreneuriat en Afrique, le Groupe AFD a dépassé l’objectif initial de l’initiative Choose Africa, avec 3 milliards d’euros engagés à fin décembre 2021. Près de 250 partenaires locaux contribuent à la réussite de cette initiative sur l’ensemble du continent africain. Proparco, la filiale de l’AFD, en dresse le bilan.

Par la rédaction

Lancée en 2018 avec un objectif de 2,5 milliards d’euros à déployer avant fin 2022, l’initiative française Choose Africa concrétise le renforcement de l’engagement de la France auprès des start-up, TPE et PME africaines. L’AFD et sa filiale dédiée au secteur privé Proparco ont ainsi mis leur expertise et l’ensemble de leurs outils de financement et d’accompagnement au service de ces entreprises qui jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et l’accès aux biens et services essentiels sur le continent.

« Sur les 3 milliards d’euros engagés par le Groupe AFD au 31 décembre 2021, 2,5 milliards ont été accordés sous forme de prêts ou de garanties à des institutions financières locales pour accroître l’accès au crédit des TPE/PME; 470 millions par des investissements en capital; 45 millions d’euros sous forme d’accompagnement technique » précise la filiale de l’AFD », Proparco, dans un communiqué.

Ces financements sont déployés par près de 250 partenaires locaux – banques, fonds d’investissements, institutions de microfinance et incubateurs – au bénéfice de plus de 26 000 TPE/PME et de dizaines de milliers de micro-entrepreneurs. Au total, ce sont plus de 1,5 million d’emplois qui seront soutenus au travers de cette initiative. Près de 2 500 entreprises bénéficieront également d’un accompagnement technique.

Une initiative renforcée en 2020 en réponse à la crise

« Ces bons résultats ont notamment pu être atteints grâce au soutien du gouvernement français et aux financements octroyés dans le cadre du volet Résilience de Choose Africa, lancé en novembre 2020, rappelle le communiqué. Ce volet a permis de compléter l’offre du Groupe AFD avec des outils adaptés aux besoins des TPE/PME affectées par la crise. 780 millions d’euros ont été déployés dans le cadre de ce volet Résilience. Cet effort français a catalysé la mobilisation européenne et internationale en faveur de l’entrepreneuriat africain, qui s’est matérialisée à Paris en novembre 2020 à l’occasion du premier Sommet Finance en Commun. Une vingtaine d’institutions de financement du développement, dont Proparco, s’y étaient engagées à soutenir les TPE/PME africaines pour permettre une reprise économique durable et inclusive. »

« Le succès de Choose Africa témoigne du partenariat renouvelé et renforcé entre la France et le continent africain, salué lors du Nouveau Sommet Afrique-France de Montpellier en octobre 2021. Il s’inscrit également dans le cadre de l’engagement de long terme du Groupe AFD en faveur des TPE/PME africaines, qui restera l’une des priorités structurantes de son activité au cours des prochaines années, indique Proparco.

Lancement de l’Initiative Choose Africa à Dakar en mars 2019-Crédit photo Choose Africa

Il se traduira par exemple par un effort supplémentaire vis à vis des start-up à tous les stades de leur développement grâce à de nouvelles synergies développées avec Digital Africa. Il répondra ainsi à un besoin nécessaire de soutien aux start-up africaines dès la phase d’amorçage. 130 millions d’euros seront ainsi consacrés aux start-up africaines entre 2022 et 2025, soit un doublement par rapport à l’engagement du Groupe AFD à leur égard sur la période 2018-2022. »

« L’expérience du Groupe AFD, les moyens budgétaires alloués par le gouvernement français et l’expertise de nos nombreux partenaires sur le continent africain ont fait de l’initiative Choose Africa un succès, a déclaré Grégory Clemente, Directeur Général de Proparco. L’impact de cette initiative et les effets avérés de la crise sur les entrepreneurs nous engagent à poursuivre nos efforts en adaptant continuellement notre offre aux besoins des start-up et des petites et moyennes entreprises africaines. Le Groupe AFD continuera de jouer un rôle moteur dans la mobilisation européenne et internationale à leur égard. »

Pour en savoir plus : https://choose-africa.com/presentation-choose-africa/

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe