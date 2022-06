Proparco, à travers l’initiative FISEA+ du Groupe AFD, vient de clôturer un tour de table de 12 millions de dollars avec Maris Limited, un investisseur d’impact spécialisé dans les marchés frontières d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe.

L’investissement aligné sur le climat financera des start-ups et des PME dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture et des services aux entreprises, avec des émissions nettes négatives de GES pour les activités concernées.

Depuis 2009, Maris a constitué un portefeuille de 20 PME dans 11 pays d’Afrique orientale et australe, en particulier dans des pays fragiles comme le Zimbabwe, le Sud-Soudan et le Mozambique. En collaboration avec des partenaires commerciaux locaux, Maris poursuit une stratégie d’investissement majoritaire et, à ce jour, a créé ou redressé toutes les entreprises dans lesquelles il a investi. Dans le cadre de ce processus, Maris a créé plus de 2 500 nouveaux emplois directs et maintenu plus de 500 emplois existants. Les femmes représentent 40 % de l’emploi total, ce qui qualifie Maris pour le 2X Challenge, une initiative mondiale de financement en faveur des femmes.

