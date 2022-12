Research Council (HSRC) a annoncé la nomination du professeur Sarah Mosoetsa au poste de directrice générale. Elle a joué un rôle déterminant dans la création et la mise en place du NIHSS en 2013 et a occupé le poste de PDG de l’Institut depuis 2014.

Par Lylia Ayari

Le conseil d’administration du Conseil de recherche en sciences humaines (HSRC) a annoncé la nomination du professeur Sarah Mosoetsa au poste de directrice générale (PDG) du Conseil, à compter du 1er février 2023.

La professeure Mosoetsa quittera son poste de directrice générale de l’Institut national des sciences humaines et sociales (NIHSS) pour occuper le poste au HSRC. Elle a joué un rôle déterminant dans la création et la mise en place du NIHSS en 2013 et a occupé le poste de PDG de l’Institut depuis 2014.

Le professeur Mosoetsa est titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université du Witwatersrand. Elle est professeure agrégée de sociologie à la même université et auteur de plusieurs publications, dont, entre autres, « Eating from one pot: Dynamics of Survival in poor South African Households » (Wits Press) et co-éditrice de « Labour in the Global South: challenges and alternatives for workers » (OIT), et co-éditeur de « Precarious Labour in Global Perspective » (Cambridge University Press).

Elle a travaillé pour diverses organisations, dont le Society, Work and Politics Institute (SWOP), le Human Sciences Research Council (HSRC) et la Development Bank of Southern Africa (DBSA). Le professeur Mosoetsa siège à divers conseils et comités, notamment la Commission nationale du salaire minimum, le Conseil de la Fondation nationale de la recherche, le Conseil de l’Université d’Afrique du Sud, le Conseil de l’Université de Venda et le Conseil consultatif du Southern Centre for Inequality Studies.

Son mandat est d’éclairer la politique gouvernementale; évaluer la mise en œuvre des politiques ; stimuler le débat public grâce à la diffusion efficace des données issues de la recherche et de la recherche factuelle ; favoriser la collaboration en recherche; et aider à renforcer la capacité et l’infrastructure de recherche pour les sciences humaines.

Le HSRC est le plus grand institut de recherche dédié aux sciences sociales et humaines sur le continent africain, effectuant des recherches publiques de pointe dans des domaines cruciaux pour le développement.

