Après le succès enregistré l’année dernière, la deuxième édition de Label Guinée s’ouvre ce 31 octobre. Cet événement annuel, dédié au contenu local, permet aux entrepreneurs d’exposer pendant une semaine, leur créativité et de se retrouver autour du savoir-faire guinéen.

Par Abdoul Wahab Barry à Conakry

Cette année, Label Guinée se tiendra au centre Bluezone de Kaloum, dans la capitale, Conakry, du 31 octobre au 6 novembre 2022. Cet évènement se veut un lieu privilégié pour les participants, acteurs du processus de création de richesses guinéennes, d’échanger sur les enjeux, les défis et les opportunités liés à la production locale. Label Guinée réunit les producteurs pour les aider à se rapprocher davantage des consommateurs et valoriser les produits made in Guinée.

Le thème retenu, cette année, « PME, booster du made in Guinée ».

La démarche vise à donner de la visibilité aux productions locales qui deviennent de plus en plus importantes et compétitives. Le salon ambitionne également d’inciter les entrepreneurs et industriels guinéens à fournir davantage d’efforts pour améliorer la valeur ajoutée et de la qualité de leurs produits. Et ainsi, permettre aux consommateurs de bénéficier de produits de qualité, certifiés d’origine guinéenne.

Quels sont les défis pour cette 2ème édition ?

Label Guinée se veut la vitrine de l’effervescence des secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la gastronomie, des mines, du tourisme, de l’artisanat, des biens et services, ou encore de la mode et de la culture.

Cette année, le salon compte favoriser les échanges sous la forme d’une“foire des idées et services”, dans le but d’apporter des réponses concrètes aux différentes préoccupations des entrepreneurs. A savoir : Comment financer son projet agricole ? Comment accéder aux exportations ? Quelles contributions des PME (petites et moyennes entreprises) pour le made in Guinée ? Comment créer et enregistrer son entreprise ? Comment concrétiser son projet ? Comment commercialiser son produit ? Ou encore, comment absorber les opportunités des grands projets, les chaînes de valeur agricoles et le made in Guinée ?

Pourquoi Label Guinée ?Et quels sont les objectifs visés par les organisateurs?

Ces dernières années, les autorités guinéennes ont fait de la production locale l’un des piliers du développement économique du pays. Des facilités dans la création des entreprises aux investissements massifs dans les infrastructures énergétiques, en passant par l’amélioration du climat des affaires, beaucoup d’efforts ont été consentis pour permettre au potentiel guinéen de s’exprimer.

En période de transition, estiment les organisateurs, l’urgence de pouvoir s’appuyer sur un tissu productif local suffisamment solide s’est fait ressentir. Ainsi, l’ONG, Comité 21 Guinée, et l’agence de communication et de conseil en développement durable, Agilités, se donnent pour mission de mettre à l’honneur la créativité guinéenne à travers la promotion exclusive du made in Guinée.

Promouvoir les produits locaux dans les médias et sur les réseaux sociaux

Il s’agit de séduire davantage les consommateurs guinéens et de réduire la dépendance aux produits importés, en mettant en avant le talent et le savoir-faire du pays dans tous les secteurs.

Mais ce n’est pas tout. Cet événement annuel doit également mobiliser davantage les médias et les influenceurs, autour des efforts consentis par les producteurs locaux dans leur processus de fabrication. Ces derniers sont appelés à promouvoir auprès de leur public, les avantages économiques, sociaux et environnementaux de la consommation des produits locaux et inciter à une consommation citoyenne et responsable.

