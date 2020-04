Elles sont entrepreneurs ou intrapreneurs européennes et africaines engagées, elles innovent pour un monde meilleur. JFD dévoile les lauréates 2020 de son Prix les Margaret, qui récompense la créativité, l’innovation et l’audace de femmes digitales.

Clean tech, civic tech, tech inclusive ou impacts socio-économiques… les Margaret 2020 ont toutes en commun leur volonté de tirer parti du meilleur du digital pour transformer et améliorer le quotidien des populations du monde.

Elles adressent des enjeux mondiaux et développent des solutions innovantes qui font écho au dynamisme des femmes qui aujourd’hui entreprennent et intraprennent, reflet de la génération JFD.

» Le digital l’a prouvé pendant la crise, est la solution pour redynamiser l’emploi et bâtir un monde plus juste «

“Voilà plusieurs semaines que plus de la moitié de la population mondiale est confinée. Alors que nous préparons un déconfinement assombri par la menace d’une crise économique, le digital l’a prouvé pendant la crise, est la solution pour redynamiser l’emploi et bâtir un monde plus juste. Si les femmes sont toujours en minorité dans le numérique, les Margaret, ces rôles modèles, font bouger les choses et sont prêtes à emporter une nouvelle génération dans leur sillage : la génération JFD.”, Delphine Remy-Boutang, CEO the Bureau & JFD, Présidente GEN France.

Margaret Entrepreneur Europe 2020

Aline Muylaert, co-fondatrice de Citizen Lab, plateforme de consultation citoyenne prête à l’emploi pour les collectivités locales.

Margaret Entrepreneur Afrique 2020

Jacqueline Mukarukundo, co-fondatrice de la Clean Tech rwandaise Wastezon, une application mobile qui met en relation les foyers et les industries du recyclage pour traiter les déchets dans le cadre d’un processus respectueux de l’environnement.

Margaret Intrapreneur Europe 2020

Karen Vernet, Directrice du Développement E-Commerce Printemps.com, pour le nouveau site Printemps.com, une vision engagée de la Mode Luxe-Créateurs résolument inclusive, exclusive et bienveillante.

Margaret Intrapreneur Afrique 2020

Vanessa Moungar, Directrice du département genre, femmes et société civile à la Banque africaine de développement, pour le Global Gender Summit, dont l’objectif est de partager les meilleures pratiques et catalyser les investissements afin d’accélérer les progrès en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes en Afrique et dans le monde.

JFD décerne également le prix spécial du juryà Anastasia Mikova, journaliste, co-réalisatrice de Woman, dont le travail s’est toujours orienté sur des questions sociales et humanistes, et le prix Margaret d’honneurà Afua Osei, digital media entrepreneur, coach et co-fondatrice de Motherland Mogul Media qui comprend She Leads Africa, plateforme numérique qui touche plus de 700 000 femmes dans le monde entier, et le SLAY festival, la principale expérience de culture et d’innovation en direct, dont les éditions à Lagos, au Nigeria, et à Johannesburg, rassemblent plus de 8 000 femmes.

Anastasia et Afua reçoivent ces distinctions pour l’ensemble de leurs actions de ces dernières années, en faveur d’une meilleure représentation des femmes du monde et de leur émancipation socio-économique et professionnelle.

Retrouvez les Margaret 2020 pour des interventions en direct inédites,

le 21 avril 2020 à partir de 18h, sur www.joinjfd.comet tous nos réseaux sociaux@JFDOfficiel,@digitalwomensday,Youtube JFD.

Le Prix les Margaret est soutenu par tous les partenaires JFD dont : Groupe La Poste, Orange, L’Oréal, Microsoft France et Afrique, Total, EDF, la Banque Mondiale, PayPal, Adobe, Région Ile-de-France, Vitra, Transdev, Lenovo, Dentsu Aegis Network, Organisation Internationale de la Francophonie, Google, Dassault Systèmes…

À propos de JFD

Fondé en 2013 par the Bureau, JFD met à l’honneur et connecte les femmes qui s’emploient à révolutionner le monde grâce au digital. JFD a pour ambition d’inspirer, d’encourager les femmes à se révéler et à innover. JFD c’est aussi Le Prix Margaret qui chaque année célèbre les femmes qui innovent pour un monde meilleur. C’est également un club fondé en 2016. Présent à Paris et depuis 2019 à Libreville, Gabon, le Club est un réseau de plus de 400 femmes influentes, qui se retrouvent tout au long de l’année pour partager et réseauter. En 2018, La Fondation Margaret est lancée pour soutenir les projets de femmes engagées, notamment en proposant des bourses et des formations pour les jeunes femmes souhaitant s’orienter dans les métiers de l’innovation et les sensibiliser à l’entrepreneuriat. 2019, marque la première publication du JFD Manifeste pour un monde digital inclusif ». www.joinjfd.com

