Première édition de La Journée de la Femme Digitale en Afrique : Les 13 et 14 juin à Dakar

Après le succès de sa 7ème édition à Paris, La Journée de la Femme Digitale révèle les temps forts de son premier événement en Afrique, qui aura pour thème « Elles Changent le Monde » qui se tiendra les 13 et 14 juin à Dakar, Sénégal. Une première sur le continent africain pour cet évènement fondé en 2013 par Delphine REMY-BOUTANG, qui consiste à mettre à l’honneur et à connecter chaque année les femmes qui s’emploient à révolutionner le monde grâce au digital.

«Nous sommes honorés du choix de la capitale sénégalaise pour le lancement de l’internationalisation de La Journée de la Femme Digitale en Afrique. Notre pays affiche des ambitions fortes dans le renforcement, le développement des TIC et la création d’une économie numérique durable, que nous soutenons à travers de nombreuses initiatives à l’image du projet : « Dakar Ville numérique ». », explique Soham EL WARDINI, Maire de Dakar.

Après les César, les Oscars… les Margaret !

À travers le Prix les « Margaret », La Journée de la Femme Digitale rend hommage chaque année à Margaret Hamilton, l’informaticienne de la NASA qui a permis au premier homme de marcher sur la lune. Le prix récompense une femme digitale engagée pour un monde meilleur.

la 1ère édition de la JFD, Arielle KITIO, fondatrice de Caysti, et la Margaret d’honneur, Rebecca ENONCHONG, fondatrice d’AppsTech. Ces deux entrepreneures africaines recevront les félicitations de la Ministre Sénégalaise de l’Économie numérique et des Télécoms, Ndeye Tické NDIAYE DIOP et celles de Babacar KANE, Directeur Général d’IBM pour l’Afrique de l’Ouest.

Parmi les speakers annoncés de la Journée de la Femme Digitale à Dakar, plusieurs leaders et entrepreneurs de renom du digital : Yacine BARRO-BOURGAULT directrice générale Microsoft pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Diana BRONDEL, fondatrice de Xaalys, Virginie DIAS-TAGNON, directrice des ressources humaines du groupe l’Oréal en Afrique, Nafissatou DIOUF, fondatrice de SenVitale, Momar NGUER, Président de la division Marketing & Services et membre du Comité exécutif de Total ou encore Afua OSEI, co-fondatrice de She Leads Africa.

Au programme de cette 1ère édition, formation, confiance et financement avec pour objectif d’accélérer la mixité dans le monde du digital. Pour cause, seuls 2,2% des financements en provenance des fonds d’investissements mondiaux profitent aujourd’hui aux femmes.



« Parce qu’internet n’a pas de frontière, il nous faut bâtir des ponts entre les continents, entre ces femmes entrepreneurs qui changent le monde. Il faut que nous le fassions en Europe mais aussi avec l’Afrique qui enregistre le taux le plus important de femmes entrepreneurs au monde. Nous misons sur la force du collectif, aussi bien à l’échelle locale qu’à l’échelle internationale pour relever le défi d’une meilleure représentativité des femmes. »,

Le 14 juin à Dakar : la JFD Learning Expedition

La journée du 14 juin sera consacrée à la découverte de l’écosystème à la pointe de l’entrepreneuriat et de l’innovation technologique à Dakar, en partenariat avec l’opérateur téléphonique Orange-Sonatel.

« Nous associer à la première édition de la Journée de la Femme Digitale en Afrique est pour nous plus qu’un symbole, c’est un message fort. Cela nous permet d’une part de réaffirmer nos engagements sur les enjeux de mixité et de parité dans le digital sur le continent et d’autre part de faire découvrir au plus grand nombre cet écosystème bouillonnant de talents avant-gardistes et d’initiatives innovantes portées par les femmes de l’écosystème numérique. », se réjouit Rokhaya Solange NDIR, Chargée des relations avec l’écosystème numérique de Sonatel.

La Sonatel Academy, 1ère école de codage gratuite du Sénégal, fait partie des acteurs clé du secteur qui ouvriront leurs portes à l’occasion de la JFD Learning Expedition, organisée avec l’aimable participation de plusieurs femmes digitales influentes de la sous-région.

Jokkolabs, le 1er espace de travail collaboratif d’Afrique de l’ouest, le Lab innovation de la Société Générale mais aussi le CTIC, un des incubateurs les plus performants de la sous-région, la plateforme Kinaya Lab, le Festic qui s’intéresse aux TIC et aux acteurs du développement, le Fodem ou Fonds de développement et de solidarité municipal de Dakar, et l’Institut Français Léopold Sédar Senghor feront de même.

Outre ces visites, la JFD Learning Expedition permettra à ses participants d’expérimenter les dernières innovations mais aussi d’échanger avec des investisseurs et des entrepreneurs locaux.

Découvrez l’intégralité du programme et les speakers du 13 juin :