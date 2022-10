Plusieurs pays africains sont qualifiés d’économies émergentes en raison de la croissance rapide de leur produit intérieur brut (PIB), de l’augmentation du revenu par habitant et de l’augmentation rapide de la dette et de la liquidité du marché boursier. Ces économies sont sur la bonne voie pour devenir des économies de marché en développement et devraient être équipées d’une infrastructure appropriée pour faciliter la transition vers les normes du monde développé .

Par Georgia West*

La technologie Blockchain existe depuis plus d’une décennie et a défendu des changements perturbateurs dans plusieurs industries . Il est clair que les sociétés de blockchain telles que 3air , qui fournit une connectivité Internet basée sur la blockchain en utilisant une technologie propriétaire pour fournir un Internet haut débit, fiable et abordable, ont une place dans l’avenir de l’Afrique.

Pourquoi l’Afrique subsaharienne a-t-elle besoin de la technologie blockchain ?

Plusieurs villes africaines ont connu une poussée démographique. Alors que les gens continuent d’embrasser la vie urbaine et citadine, la plupart des villes ont été forcées de s’adapter à des taux de croissance démographique élevés sans infrastructure adéquate. Dans de nombreuses économies de marché développées, l’Internet haut débit est disponible et a été présenté sous forme de câble.

Le câblage Internet nécessite une planification appropriée et des ressources coûteuses. Creuser des tranchées pour poser des câbles est non seulement fastidieux, mais aussi coûteux. En raison du manque de câblage approprié, les pays africains doivent s’appuyer sur des alternatives innovantes et réalistes pour atteindre la connectivité haut débit souhaitée.

Le projet de blockchain 3air fournit une solution stellaire nettement plus rentable que le câblage conventionnel. La solution ISP proposée n’est pas affectée par les conditions météorologiques difficiles souvent rencontrées dans certains pays africains ; de même, fonctionne de manière optimale sur tous les terrains et offre une connectivité longue distance qui minimise la nécessité d’installer de nombreuses stations de base.

Les entrées de la blockchain étant immuables, la solution 3air, en partenariat avec K3, fournit une infrastructure télécoms robuste qui peut être utilisée pour documenter tous les clients puisque de nombreux Africains sont sans papiers. Les enregistrements immuables pourraient être un outil essentiel pour la prestation de services des services ISP tout en fournissant des services bancaires aux personnes non bancarisées.

La nouvelle technologie facilite l’intégration de nouveaux clients grâce au programme « Posséder votre matériel ». Un système de fidélité établi sur la plate-forme blockchain 3air garantira que les jetons sont verrouillés pour la valeur équivalente à la valeur matérielle. Les clients doivent payer pour les jetons ou libérer des jetons pour posséder le matériel du FAI. Les données sont enregistrées en toute sécurité et traitées efficacement pour assurer une prestation de service fluide.

Pourquoi les personnes non bancarisées ont-elles besoin de la technologie blockchain ?

Une partie importante de la population africaine n’est pas bancarisée. Créer plus d’institutions financières ne peut résoudre ce problème. L’Afrique subsaharienne, avec environ 350 millions d’adultes non bancarisés , représente 17 % du total mondial. Un système capable de fournir une documentation détaillée aux zones marginalisées peut tirer profit de la blockchain.

Le déploiement réussi des solutions de partage Internet haut débit produit des données essentielles à partir de l’interaction avec les clients, y compris les informations de paiement, les cotes de crédit et l’utilisation d’Internet. De telles informations seraient suffisantes pour que 3air puisse étendre ses services à d’autres secteurs, tels que la banque des personnes non bancarisées, en proposant des services financiers garantis à ses utilisateurs.

La blockchain est une technologie révolutionnaire qui peut être utilisée dans les économies émergentes d’Afrique pour accélérer le développement. Le déploiement et l’utilisation de solutions de fournisseurs de services Internet basées sur la blockchain permettent des solutions rentables, fiables et efficaces qui pourraient niveler les économies africaines vers d’autres économies développées et potentiellement devenir une frontière dans l’application de la blockchain.

*Par Georgia West www.cryptopolitan.com

