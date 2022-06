Samuel Hakizimana, 27 ans, est le co-fondateur de Unique You, la première startup algéro-africaine, qui œuvre en faveur de la promotion de la destination Afrique.

Par Nadjoua Khelil à Alger

C’est au siège de l’ambassade de Madagascar à Alger que nous rencontrons Samuel Hakizimana, 27 ans co-fondateur de Unique You, la première startup algéro-africaine, et son équipe, qui regroupe des membres de la communauté africaine en Algérie notamment malgache, ainsi que l’ambassadrice de Madagascar, qui les soutient dans leur entreprise. « Notre rôle consiste à la mobilisation de la diaspora au développement socio-économique du pays, à travers l’accompagnement des jeunes dans leurs projets et de Faciliter les démarches en tant qu’interface », explique Rafalimanana Jeannie Berthina, ambassadrice de Madagascar à Alger, et ministre plénipotentiaire chargée d’affaires a.i. Dans la perspective, explique-t-elle, « de redynamiser, diversifier les relations bilatérales algéro-malgache notamment par la promotion du tourisme des deux pays au bénéfice et pour intérêt commun », rappelant au passage les « liens historiques de longue date » entre l’Algérie et Madagascar.

« Pourquoi les jeunes préfèrent aller ailleurs, en Europe ou en Asie, plutôt qu’en Afrique alors que cette dernière regorge de potentiels. Pour moi il était impératif d’inverser cette tendance et de privilégier notre maison, l’Afrique »

Le jeune startupper, Samuel, de nationalité Burundaise découvre l’Algérie en 2018. Après l’examen du baccalauréat qu’il décroche avec brio, premier lauréat au niveau de son pays, dans la filière informatique de gestion. Il bénéficie à cet effet, d’une bourse d’études en Algérie où il intègre l’université de Tizi-Ouzou pour préparer un master en finances et comptabilité.

Très ambitieux, débordant d’énergie, il veut voir son pays et le continent se développer. L’idée de révéler la beauté du Burundi et valoriser son patrimoine culturel et naturel ainsi que celui de l’Afrique, lui tenait déjà à cœur lorsqu’il était encore étudiant. « Je me suis toujours interrogé : pourquoi les jeunes préfèrent aller ailleurs, en Europe ou en Asie, plutôt qu’en Afrique alors que cette dernière regorge de potentiels. Partant de ce constat, pour moi il était impératif d’inverser cette tendance et de privilégier notre maison, l’Afrique », explique Samuel. C’est dans ce sens, qu’en en 2019, il décide avec Mezhoura Lahiani, Algérienne de 22 ans, alors étudiante au sein du même campus, de lancer ce projet qui s’est traduit par la suite, en 2022, en une startup labélisée.

« Il s’agit d’un combat pour tous, celui de valoriser et développer l’Afrique en tirant profit des opportunités, notamment d’investissement qu’offre cet immense continent »

Et une fois n’est pas coutume, les débuts de l’aventure auront été faciles confie Samuel. « Nos ainés ont cru en nous. Ils nous soutiennent et encouragent, entre autres les pouvoirs publics algériens à travers les différents ministères notamment celui des startups qui nous appui, les représentations diplomatiques en Algérie, à leur tête l’ambassade de Madagascar en la personne de son ambassadrice, Rafalimanana Jeannie Berthina, qui est toujours à notre écoute et nous accompagne. Car, nous voulons tous d’une Afrique productrice et non pas consommatrice. Il s’agit d’un combat pour tous, celui de valoriser et développer l’Afrique en tirant profit des opportunités, notamment d’investissement qu’offre cet immense continent », a-t-il expliqué.

Pour Unique You, cet appui est « capital », dans le sens qu’il lui permet de « travailler et d’innover de manière bien structurée en étant encadré et parrainé. Donc d’avancer et de gagner en actions et en termes de temps », note Samuel, qui se dit être « reconnaissant » envers ceux qui sont en train de les accompagner pour atteindre leur objectif.

« L’Afrique, une destination durable au service du développent socioéconomique »

Or si pour l’heure le projet est porté par des jeunes, l’équipe de la startup voit grand et se projette déjà dans l’avenir. Leur challenge, « être présent sur tout le continent dans les cinq années à venir » ; objectif : « mettre en avant l’Afrique, et faire d’elle une destination durable, de choix au service du développent socioéconomique », soutient Samuel.

« Il s’agit d’un défi à relever. Ma source d’inspiration qui nourrit mes ambitions et me pousse à persévérer et aller jusqu’au bout, moi et mon staff, je la tire de l’une des célèbres citations de, Martin Luther King », prix Nobel de paix, qui demeure d’actualité : « on doit toujours avancer. Si vous ne pouvez pas volez, courez ; si vous ne pouvez pas courir, marchez ; si vous ne pouvez pas marcher, rampez ; mais par tous les moyens, continuez à avancer ». Une formule « magique », qui signifie pour lui que « rien n’est impossible », veut croire ce passionné de l’Afrique. Ainsi, leur slogan résume cette vision : « qui dit Unique You dit réussite, qui dit réussite dit Afrique ». Selon Mezhoura, c’est un projet « continental commun et d’intérêt mutuel », auquel il faut faire « adhérer les différents pays qui le compose ».

Unique s’est d’ores et déjà développée dans trois pays d’Afrique, à savoir Madagascar, le Burundi et le Mozambique. La première destination étant Madagascar. Elle sera lancée juillet prochain par la startup en étroite collaboration avec l’ambassade de Madagascar en Algérie, de l’office national du tourisme de Madagascar, en présence de représentants du corps diplomatique et des autorités algériennes. La démarche consiste à présenter cette région, ses richesses, à partir de l’Algérie, à travers une stratégie numérique et de communication via la plateforme et site de Unique You. Et ce, en prévision d’un voyage dans la cinquième 5eme plus grande île du monde, qui sera organisée en septembre prochain. Le cap sera mis par la suite sur « le Burundi, le Mozambique puis l’Algérie en 2023 ».

« Tourisme interrégional pour une croissance inclusive »

Convaincue que le tourisme constitue un « moteur » de développement durable et « inclusif du continent », l’équipe de Unique You, dans sa stratégie de valorisation et de promouvoir le continent, ses diverses destinations et cultures, inclue également la promotion de la « dynamique du continent et l’esprit d’entreprenariat, qui constitue l’un des axes clé de notre démarche, à travers des visités guidées dont l’apport principal serait de nouer des contacts entre opérateurs économiques, la jeunesse africaine notamment celle à fort potentiel, et la communauté estudiantine. Soit créer une révolution de partenariats, outre l’aspect découverte », précise Samuel. A ce propos, le tourisme « interrégional », à partir de l’Algérie vers les autres pays de l’Afrique et vice versa, permettrait, d’après lui, de « diversifier l’économie africaine pour une croissance inclusive pour tous ».

« Un continent attractif, uni et prospère »

Autre mission que s’est assignée la startup, développer l’Afrique à travers l’éducation, via une plateforme innovante assurant un service d’assistance psychologique, d’accompagnement et d’orientation pour le B to B et le B to C. Le but étant de faire de l’Afrique « un continent attractif, uni et prospère ». Selon Samuel, plusieurs entreprises ainsi que des écoles privées adhérent à sa démarche qu’ils trouvent « bénéfique ».

