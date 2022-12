La semaine dernière, Meta a annoncé le lancement de Facebook Business Coach, un moyen innovant et facilement accessible pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya et dans d’autres pays anglophones d’en apprendre davantage sur la façon de développer leur entreprise en ligne avec Facebook, Instagram et WhatsApp.

Par la rédaction

Le Facebook Business Coach disponible sur WhatsApp, est un outil chatbot éducatif gratuit et à faible coût de données avec lequel les utilisateurs peuvent interagir de manière simple, conversationnelle et pratique. Les PME ont accès à des leçons automatisées et autodidactes qui leur apprennent comment établir une présence dans l’économie numérique actuelle, en constante évolution.

Cette plateforme de formation gratuite propose des cours et des didacticiels étape par étape, ainsi que des infographies, des vidéos et des clips audio utiles. Le matériel d’apprentissage est recommandé en fonction des besoins et des questions de l’utilisateur, avec une option pour naviguer dans le programme d’études via le menu. Alors que le bot WhatsApp fournit aux PME un moyen facile d’apprendre rapidement les bases, les utilisateurs peuvent également accéder à une formation plus approfondie et obtenir une certification officielle avec les cours Meta Blueprint en ligne.

Le contenu a été créé pour aider les propriétaires d’entreprises à répondre à de multiples questions, qu’il s’agisse de savoir comment créer des pages d’entreprise qui attirent l’attention sur Facebook et Instagram, ou comment utiliser Messenger et WhatsApp pour communiquer efficacement avec les clients.



« Chez Meta, nous sommes savons que les PME en Afrique sont l’épine dorsale de l’économie africaine et les moteurs de la croissance économique »

« Dans l’environnement actuel axé sur les médias sociaux, les informations sur la construction de votre marque sur les platesformes en ligne peuvent être cruciales dans ce qui distingue une petite entreprise et conduit au succès, indique Nunu Ntshingila, directeur régional de Meta Africa. Chez Meta, nous sommes passionnés par l’autonomisation des PME en Afrique avec les compétences dont elles ont besoin pour réussir en ligne. Nous savons qu’elles sont l’épine dorsale de l’économie africaine et les moteurs de la croissance économique. Nous espérons que le Facebook Business Coach sera leur partenaire tout au long de ce voyage, en leur fournissant la formation dont elles ont besoin via leur téléphone portable. »

L’outil éducatif Facebook Business Coach sur WhatsApp est disponible pour tout individu, représentant l’une des façons dont Meta offre des opportunités d’éducation et de croissance des entreprises à travers ses plateformes.

