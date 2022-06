Le soutien aux transports et aux petites et moyennes entreprises (PME) est l’un des derniers projets approuvés par le Fonds OPEP pour le développement international lors de la 180e session de son Conseil d’administration qui se tient aujourd’hui à Vienne. Le nouveau financement, d’un montant total de 100 millions de dollars, bénéficiera à des projets des secteurs public et privé visant à promouvoir le développement durable dans le monde entier.

Malawi : Un prêt de 20 millions de dollars pour le projet de facilitation du commerce et des transports sous-régionaux de la SADC permettra de réhabiliter 101 kilomètres de route et 50 kilomètres de routes de desserte dans la région centrale du pays. En outre, 16 000 arbres seront plantés, plusieurs écoles seront rénovées et trois marchés routiers seront déplacés. L’objectif global du projet est de renforcer la compétitivité et l’intégration socio-économique entre le Malawi et le Mozambique voisin.

Ouganda : Un prêt de 30 millions de dollars financera le passage d’un revêtement en gravier à un revêtement en dur sur un tronçon d’environ 70 kilomètres dans la région centre-est du pays. L’amélioration du réseau routier national permettra de faciliter l’accès aux marchés pour les agriculteurs et les commerçants et de renforcer l’accès aux services sociaux dans la région. Le projet bénéficiera directement à plus d’un demi-million de personnes.

