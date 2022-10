Après deux années d’absence, c’est le grand retour du Forum panafricain des PME, à Kampala (Ouganda) les 6 et 7 octobre. Pour préparer la relance économique, le Forum a choisi le pays “Champion de l’Entrepreneuriat”.

Par M.A.

Les chiffres parlent d’eux-même. Sur le continent africain, les PME représentent environ 90 % des entreprises et créent entre 60 % et 80 % des emplois. Elles contribuent à hauteur de 40 % du PIB. Après deux années difficiles, dues à la crise sanitaire, le forum des PME dont la vocation est de leur faciliter l’accès au financement, était un rendez-vous très attendu. Pour la septième édition, le rdv est donné au Speke Resort Munyonyo, à Kampala, annonce le Groupe AfricSearch.

Cette année de reprise verra le lancement de l’Africa SME Growth en partenariat avec la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA). L’objectif est de réunir l’ensemble des acteurs de l’écosystème pour se concentrer sur trois composantes fondamentales à la relance des PME : la formation des dirigeants et la transformation organisationnelle de l’entreprise, l’accès au financement et l’accès au marché.

« Pendant la crise sanitaire, 80% des TPE-PME ont connu une perte de revenu«

“Les très petites et moyennes entreprises (TPE-PME) ont été singulièrement touchées par la crise sanitaire et les sondages qui ont été effectués dans différents pays du continent ont montré que près de 80% ont connu une perte de revenus et n’ont pas obtenu les soutiens nécessaires des pouvoirs public, souligne Didier Acouetey CEO d’AfricSearch, cabinet de recrutement leader en Afrique francophone et Commissaire général du forum.

Selon le Dr Sidi Ould Tah, PDG de la BADEA : “Le continent africain doit compter sur l’ensemble de ses acteurs pour faire face aux phénomènes de crise qui génèrent bien souvent des transformations profondes pour les TPE-PME qui représentent le cœur de notre économie”. En complément, cette initiative sera dotée d’un fonds d’investissement afin de renforcer leur capital au regard de leurs besoins.

L’Ouganda, pays le plus jeune du monde, troisième économie d’Afrique de l’Est

Ce n’est donc pas un hasard si, après l’Afrique du Sud, c’est l’Ouganda qui a été choisi comme pays hôte de la manifestation. “C’est la troisième économie d’Afrique de l’Est. Le pays a réalisé de très bonnes performances économiques au cours des dernières décennies et la croissance devrait rester dynamique en dépit de la pandémie qui avait affecté également l’économie. Les gros projets, notamment dans le secteur pétrolier et les infrastructures devraient doper l’économie et offrir de nombreuses opportunités aux PME sur toute la chaîne de valeur” explique Didier Acouetey. Le pays surnommé le “Champion de l’Entrepreneuriat” bénéficie aussi de l’un des secteurs agricole les plus diversifiés “avec des opportunités considérables pour les PME” ajoute-t-il. L’Ouganda est aussi le pays le plus jeune du monde, 56% de sa population est âgée de moins de 18 ans.

Lancé à Dakar en 2014, le forum dédié aux PME africaines est passé par Nairobi, Abidjan, Kigali et Johannesburg. Cela pour faciliter en priorité l’interconnexion entre les entreprises africaines. Au cours des douze premiers mois suivant leur participation à ce forum, 30% des PME ayant participé aux précédentes éditions ont eu accès à un financement. Le pourcentage a atteint 55% au cours des cinq dernières années d’après un bilan de 2019, juste avant la pandémie.

Cette année, pour la “relance” tant espérée, il réunira pendant deux jours, plus de 500 participants, dont 400 PME africaines à impact, autant de dirigeants, des institutions financières, une sélection de start-up innovantes et autres experts.

Pour en savoir plus : http://africa-smechampions.com/fr/forum-africa-sme-champions/

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe