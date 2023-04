A l’occasion de la 2ème biennale photographique de Ouagadougou, PHOTOSA, du 16 au 20 mars 2023, ils y ont exposé leurs œuvres.

Deux constats fondent la création, en 2021, de PHOTOSA et son installation dans les lieux de vie tels que les cours familiales, les espaces publics et les quartiers populaires de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. D’abord, les expositions photographiques n’attirent que des « privilégiés » (riches, occidentaux/occidentalisés, artistes). Ensuite, et malgré la gratuité de l’accès, ces manifestations ne drainent pas de foule.

“ Comme lors de la première édition, les familles d’accueil ont été étroitement associées à l’organisation”

Née en 2021 sous l’impulsion du photographe burkinabè Adrien Bitibaly et du Cercle des Photographes du Burkina Faso, la 2ème biennale photographique de Ouagadougou, PHOTOSA s’est déroulée du 16 au 20 mars 2023. A l’occasion, 16 photographes sont venus exposer leurs œuvres exposées dans les cours familiales, dans l’espace public autour du cinéma de wemtenga et dans les rues adjacentes.

Comme lors de la première édition, les familles d’accueil ont été étroitement associées à l’organisation. Des photographies leur ont été gracieusement offertes afin qu’elles fassent désormais partie de leur espace. Chaque famille participe à l’organisation de l’exposition et du vernissage, elle invite son voisinage, ses ami(e)s et parents. Les artistes ayant effectué le déplacement pour l’évènement font un travail pédagogique avec les familles qui accueillent leur œuvre, afin de leur présenter leur travail et leur démarche artistique.

Les travaux de Kani Sissoko, Julia Gat, Adrien Bitibaly, Antoine Tempé, Issa Zoné, David Pace, Philippe et Jacques, Gaëlle Delort, Massow, Nicolas Derné, Soum Éveline Bonkoungou, Chiara Wettman, Boureima Regtoumda, Delphine Blast et Nyaba Léon Ouédraog ont été présentés.

« PHOTOSA invite les publics à briser la frontière qui sépare encore aujourd’hui les burkinabè de la photographie d’art«

« PHOTOSA invite les publics à s’approprier les images exposées et à questionner des récits partagés afin de briser la frontière qui sépare encore aujourd’hui les citoyens burkinabè de la photographie d’art. En accompagnant chacun et chacune dans sa relation à l’image photographique, PHOTOSA promeut l’appropriation de la photographie au sein même des foyers burkinabè, à travers des expositions, ateliers, et cycles de conférences qui s’immiscent jusque dans les espaces d’habitations, avec la complicité de leurs occupants », explique Adrien Bitibaly.

PHOTOSA, ce sont aussi des formations proposées aux photographes, aspirants photographes ou commissaires d’exposition.

