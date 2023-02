Partech Africa II a atteint sa première clôture à 245 millions d’euros pour soutenir la prochaine génération de leaders de catégorie sur le continent. Le fonds a clôturé au-dessus de sa taille cible, démontrant la confiance et le soutien accordés à la stratégie africaine de Partech par les principaux investisseurs existants. « Nous avons lancé cette stratégie alors que moins de 400 millions de dollars étaient investis chaque année en actions sur le continent. Aujourd’hui, les entreprises technologiques africaines lèvent 6 milliards de dollars par an », a déclaré Tidjane Deme, associé général de Partech.

S’appuyant sur le succès du premier fonds Partech Africa, qui a attiré plus de 10% des investissements en Afrique en 2021 et 2022, la stratégie de ce fonds sera très similaire. L’équipe dirigera et codirigera des tours de table dont les montants varieront entre 1 et 15 millions de dollars, tout en doublant son soutien stratégique et opérationnel.

