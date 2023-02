La nouvelle édition du salon des investisseurs issus de la diaspora africaine, Meet Africa 2, se tient le 11 février au Palais des Congrès à Paris. Lors de la première édition, 80 projets de création d’entreprises ont été accompagnés.

Par Mérième Alaoui

La Mobilisation Européenne pour l’Entrepreneuriat en Afrique (MEET Africa, est un forum à destination des entrepreneurs de la diaspora africaine installés en Europe, souhaitant développer un projet d’affaires sur le continent. Qu’ils vivent en Europe ou soient nouvellement installés en Afrique, les réseaux d’accompagnement du nord, (en particulier en France et en Allemagne), et du sud, seront mobilisés pour accompagner voire financer la dynamique de création de richesses et d’emplois.

Cofinancé à hauteur de 8,5 millions d’euros par l’Union européenne et l’Agence Française de Développement (AFD), le forum entre les deux rives de la Méditerranée est organisé par Expertise France en partenariat avec ANIMA Investment Network. Mais aussi par le prestataire Classe Export avec l’appui d’Euro2c, co-créateurs du Forum des diasporas africaines.

« L’Afrique apporte beaucoup de solutions. Une scène entrepreneuriale dynamique »

Emmanuel Noutary, délégué général de ANIMA, réseau de coopération économique entre la France, l’Afrique et le Moyen Orient, a vu croître l’intérêt de la diaspora africaine. « Au vu de la situation provoquée par la pandémie de Covid, les enjeux du changement climatique, la guerre en Ukraine… Les investisseurs et entrepreneurs cherchent de la diversification alternative pour trouver des matières premières par exemple. L’Afrique apporte beaucoup de solutions. Une scène entrepreneuriale dynamique. »

Au sein du Palais des congrès, les visiteurs (entre 1000 et 2000 attendus), découvriront un espace d’exposition avec 80 à 100 exposants d’acteurs publics et privés africains et européens, mais aussi les pavillons pays du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire ou du Cameroun. Un programme de conférences plénières pour connaître « les opportunités et secteurs porteurs sur le continent africain » ou « Les outils et les réseaux pour se développer en Afrique » Pour entrer encore plus dans le concret, des ateliers thématiques avec des « conseils juridiques et droits des affaires » , ou pour obtenir des « clés pour entreprendre au féminin », mais aussi des sessions de networking entre entrepreneurs-investisseurs, talents-recruteurs. L’originalité : un concours de pitch autour de « l’arbre à palabres ».

“ Les personnes nées en Afrique et vivant en dehors du continent, ont plus que doublé en deux décennies”

Répondre aux demandes précises par des solutions concrètes reste la promesse du forum. Durant la première phase, Meet Africa 1 a accompagné 80 entrepreneurs de 6 pays africains (Algérie, Tunisie, Maroc, Cameroun, Sénégal, Mali), dont un tiers de femmes, et la création de 272 emplois.

La force de la diaspora comme vecteur économique en Afrique n’est plus à démontrer. D’autant que les personnes nées en Afrique et vivant en dehors du continent, ont plus que doublé en deux décennies d’après Institute for employment Research (IAB). Ils étaient 13,6 millions en 2010 avec 5,2 millions d’Africains les plus qualifiés, installés dans un pays de l’OCDE.

Fort de ce bilan, il s’agit pour la deuxième édition de renforcer l’information et l’accompagnement. Et pour les projets les plus développés : un apport de financement d’amorçage (fonds d’amorçage) a été gonflé de 2 millions d’euros.

Pour plus d’informations : https//forum.hub-meetafrika.co

