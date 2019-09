Parcours Walid Ghanemi Legal doctrine ou l’information juridique intelligente

Walid Ghanemi est l’incarnation de cette jeunesse entrepreneuriale algérienne dynamique et innovante. Avec Legal Doctrine, lauréate du Best Africain legaltech, il utilise la technologie pour rendre l’information juridique plus accessible. Une réussite puisqu’en moins de deux ans, la jeune société a doublé ses effectifs. Interview parcours.

Par Bilkiss Mentari

Parlez-nous de votre parcours, de vos rêves d’enfant, et ce qui vous a conduit à créer Legal Doctrine…

Je suis né en 1990 et j’ai grandi à Alger, dans le centre plus exactement. J’ai fait mes premières classes à l’école Taha Hussein au lycée Arroudj Kheireddine Barberoussede (ex De La Croix) dont je garde des très bon souvenirs. J’ai eu la chance de grandir entouré d’une grande famille, ce qui a rendu mon enfance des plus agréables. Tout petit, je rêvais, comme beaucoup de petit garçon de devenir footballeur, mais aussi médecin, ce qui était complètement contradictoire. Mais quand on est petit, on rêve ! N’est-ce pas ?Je voulais soigner les gens et les guérir, mais j’adorais jouer au ballon aussi…

Par la suite, si je devais résumer mon parcours en deux mots, je dirais Droit et Finance ! J’ai mené un double cursus, en droit et en finance à l’université d’Alger. J’ai ensuite fait un master en CCA (Comptabilité, contrôle et Audit) àl’ESAA (l’École supérieure algérienne des affaires). Pendant tout mon parcours universitaire j’ai eu à travailler dans le droit, la fiscalité ou bien en audit financier à mi-temps ou pendant l’été dans des cabinets (CMS bureau Francis Lefebvre, Alstom, KPMG, EY). Ce qui m’a permis d’observer et d’être confronté à la difficulté d’accès à l’information juridique.

Mais je dirais que c’est pendant mes cinq années entant qu’auditeur financier au sein de PWC que j’ai été marqué par la complexité de la recherche d’information juridique. C’est de ce constat et de cette expérience que j’ai décidé de me lancer dans cette aventure afin d’en apporter des solutions.

Résume-nous le concept de Legal Doctrine et son déploiement …

En quelques mots, nous sommes un moteur de recherche juridique intelligent. Plus précisément, legal-doctrine.com utilise la technologie pour rendre l’information juridique (projet de loi, décrets, arrêtés, ordonnances, circulaires, notes, décisions, commentaires, etc.) plus accessible, mieux organisée et plus pertinente pour les professionnels du droit avec une veille automatisée. C’est une révolution dans le droit puisque c’est l’information pertinente qui vient à vous.

Nos clients sont des cabinets d’avocats, des entreprises dans tous les secteurs, des cabinets d’audit, banques ou assurances dont 97% d’entre eux ont déjà renouvelé leurs abonnements, et c’est notre plus grande fierté ! En seulement deux ans nous avons réussi à doubler d’effectif ce qui m’a permis de déléguer et d’organiser de façon efficace la multitude de tâches que nous avons chaque jour.

Une réussite qui confirme la dynamique actuelle que connait l’Algérie, terre d’innovation…

Bien sûr, l’Algérie est source d’innovation tant il y a faire dans notre pays !Nous avons en notre possession toutes les clés nécessaires pour nous élever au rang des plus grandes nations. Nous avons un pays riche de sa jeunesse, sa culture, de ses histoires et de ses ressources. C’est le moment de les exploiter.

Une effervescence au cœur du mouvement citoyen que vit aujourd’hui l’Algérie. L’Algérie de demain c’est vous, jeunes, Algériens, entrepreneurs, ….

Certes, le moment qu’on vit aujourd’hui constitue une étape importante, ce mouvement est sans doute unique dans notre histoire, l’Algérie d’aujourd’hui,c’est NOUS et je suis fière d’apporter ma contribution à l’économie de monpays en pleine mutation, en tant que jeune entrepreneur et en tant que citoyen algérien.

Quelles sont les prochaines étapes pour Legal Doctrine ?

Je suis très serein, Legal Doctrine va poursuivre sa croissance en 2019 & 2020, nous allons continuer à faire évoluer notre plateforme pour rester dans la ligne directrice que nous nous sommes fixés, à savoir démocratiser l’accès au droit. Notre mission est d’organiser l’information juridique en la rendant facilement accessible pour les professionnels, nous œuvrons au quotidien pour ouvrir et rendre le droit transparent.

Nous allons continuer à faire les choses bien afin d’acquérir en légitimité, être double vainqueur de la Best Africain legaltech nous encouragent encore plus. Nous passerons à une deuxième version de notre plateforme, en trilingue cette fois (français, arabe et en anglais) afin de répondre au mieux à la demande croissante.